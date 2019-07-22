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محافظ بنى سويف لرؤساء الأحياء : قياس مستوى الإنجاز بالأرقام وليس بالمقترحات

الإثنين، 22 يوليه 2019 05:15 م
محافظ بنى سويف لرؤساء الأحياء : قياس مستوى الإنجاز بالأرقام وليس بالمقترحات جانب من الاجتماع
بنى سويف أيمن لطفى

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عقد المستشار هانى عبد الجابر ، محافظ بنى سويف، اجتماعا برؤساء الأحياء الثلاثة لمدينة بنى سويف العاصمة اليوم الإثنين، داخل مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، بحضور نواب رئيس المدينة، وذلك للوقوف على ما تم انجازه من مهام وتكليفات لتحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية .

وفى بداية الاجتماع أصدر المحافظ عدة تعليمات ورسائل واضحة لتحسين الأداء التنفيذى فى ملفات النظافة والتجميل والإنارة والإشغالات والطرق والمرور ودهان واجهات المبانى وحصر المحال المملوكة للمحافظة واصلاح واستبدال اشارات المرور الإسترشادية وغيرها من الخدمات التى تهم المواطن فى حياتة اليومية ،قائلا للحاضرين "أقيس مستوى الإنجاز بالأرقام وليس بالمقترحات"

كما استمع المحافظ، لتقرير أعمال كل رئيس حى ، حيث أكد شعبان عبد الوهاب ، رئيس حى ثان ،  دهان بعض الواجهات بمنطقة حوض الدلالة  بمحى الدين وجارى استكمالها ، وجارى تنفيذ سور بسوق حوض الدلالة بمحى الدين لتنظيم الباعة الجائلين وتحقيق السيولة المرورية وحركة السير بالمنطقة ، كحل غير تقليدى للمشكلة، بالإضافة إلى استعراضه رفع الاشغالات وتكثيف أعمال النظافة وضبط الخدمة  لسيارات الأجرةبموقف محى الدين .

ومن جانبه شدد المحافظ على تكثيف الجهود، موجها بدعم تنفيذ مقترح اقامة سور أو حاجز لتحديد مواقع الباعة بالسوق ، ومطالبا باستكمال دهان الواجهات واعداد برنامج زمنى محدد، مشددا على ضرورة المتابعة الميدانية لجهود النظافة و الاهتمام بتوجيه العمال إلى ضرورة عدم ترك أتربة بجانب الأرصفة أو محولات الكهرباء وأعمدة الإنارة، مبديا ملاحظته بأن العمال يهتمون برفع القمامة فقط ويتركون الأتربة.

وشدد محافظ بنى سويف على رئيس الحى الأول محمد رياض  بتكثيف الجهود لتسهيل أعمال تطوير الكورنيش ، بالإضافة إلى ضرورة إعداد تقرير مفصل عن الأعمال المنفذة أو الجارية محددة بالعدد والأرقام الدقيقة ، لعرضه خلال 48 ساعة ومتابعته عن طريق وحدة المتابعة والتفتيش ، مؤكدا  أن الحى  الأول  يضم شوارع ومناطق حيوية تتطلب اليقظة ومزيد من الجهد خاصة فى مجالات رفع الإشغالات المخالفة ،ودهان واجهات المباني،وأعمال التجميل والتشجير ، وانتظام الخدمات الحيوية كمياه الشرب والصرف الصحى بالشكل المطلوب .

وكلف المحافظ رئيس الحى الثالث سيد جمعة،بسرعة الإنتهاء من حصر المحال التجارية المملوكة للمحافظة بالحي، وتكثيف كافة  الأعمال  خاصة وأن الحى  يمتد من الإبراهمية للطريق الدائرى ويضم مناطق ومصالح حيوية كالجامعة وميدان العبور ومنطقة الأزهري،مع ضرورة استكمال حصر الأكشاك المخالفة ،واستكمال دهان الواجهات لاسيما" بمنزل"  سور كوبرى شارع  بورسعيد .

 وناقش محافظ بنى سويف مع نواب رئيس مدينة بنى سويف عددا من الملفات المتعلقة بالأحياء ومجالس القرى المكلفين بالإشراف عليها ، حيث يتولى على يوسف الإشراف على الحى الأول و3 وحدات قروية ( اهناسيا الخضراء ، باروط وبياض العرب) ، فيما يشرف نادى مرداش على الحى الثانى ومجلسى قريتى بليفيا وابشنا، وعبد الحى سيد يشرف على الحى الثالث وقريتى تزمنت وشريف باشا وتوابعهم ، ويشرف ناجى خليل على الإدارة الهندسية.

وطالب  المحافظ بتنفيذ عدد من التكليفات منها:الانتهاء من حصر أعمدة الإنارة المائلة أو المتهالكة لسرعة إصلاحها،وتكليف رؤساء القرى بتسوية الشوارع الرئيسية بالقرى ورفع تراكمات القمامة أو مخلفات البناء والهدم المتراكمة، وحصر كشافات الإنارة التالفة لسرعة استبدالها .

 

 

 

 


محافظ بنى سويف

الوحدات المحليه

رفع القمامه

سوق حوض الدلاله بمحيى الدين

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