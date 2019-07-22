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محافظ بنى سويف:احتفالات وعروض موسيقية وفنية بقصر الثقافة احتفالاً بثورة 23 يوليو

الإثنين، 22 يوليه 2019 11:33 ص
محافظ بنى سويف:احتفالات وعروض موسيقية وفنية بقصر الثقافة احتفالاً بثورة 23 يوليو المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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هنأ المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، المواطنين بالذكرى الـ 67 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدا على أن هذه الذكرى ستظل خالدة فى أذهان ووجدان كل مصرى، ومناسبة وطنية تجسد أسمى صور التلاحم بين الشعب وقواته المسلحة الباسلة لإستعادة الحرية والكرامة والحفاظ على شموخ الوطن، مشيرا إلى أنه مازالت تلك الملحمة والثقة راسخة ومستمرة بين الشعب وقواته المسلحة فى مواجهة التحديات الأمنية والإجتماعية والاقتصادية، وفى مشوار التنمية الشاملة التى تسير فيه الدولة المصرية بخطى سريعة وواثقة برعاية القيادة السياسية.

جاء ذلك على هامش استعراضه لخطة فرع الثقافة بالمحافظة، للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، حيث أعدت ثقافة بنى سويف برنامج احتفال بهذه المناسبة الوطنية، يبدأ بتنظيم مسابقة ثقافية عن الثورة بقصر ثقافة بنى سويف،وفى 24 يوليو سيقام "عرض لفرقة الموسيقى العربية وعرض فنى آخر لفرقة كورال الأطفال"،وفى 28 يوليو "عرض عرائس قفازات"(أغانى 23 يوليو)،وذلك بقصر ثقافة بنى سويف.

كما تضمن الخطة أيضا عقد أمسية شعرية وطنية بقصر ثقافة ببا، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية وتاريخية بقصر ثقافة الفشن ، وكذلك محاضرات تاريخية فى بيت ثقافة أبوصير الملق، وورشة رسم عن ثورة يوليو بقصر ثقافة أهناسيا، وندوات تاريخية فى بيت ثقافة أبوسليم، ومكتبة النادى الرياضى، ومكتبة سمسطا، ومكتبة طنسا بنى مالو وغيرها من الفعاليات لهذه المناسبة الخالدة.

وأكد محافظ بنى سويف،على أهمية أن تتضمن الاحتفالات والفعاليات،داخل قصور وبيوت ومواقع فرع الثقافة،بث روح الوطنية وترسيخ قيم الإنتماء وحب الوطن خاصة فى نفوس أبنائنا الذين لم يشاهدوا تلك الأحداث الوطنية .

 

 

 

 


ذكرى ثوره يوليه

فرع ثقافه بنى سويف

امسيات شعريه

ندوات تاريخيه

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