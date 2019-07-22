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محافظ الفيوم يعقد اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين

الإثنين، 22 يوليه 2019 04:53 م
محافظ الفيوم يعقد اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين اجتماع محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالى

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عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بحضور المهندس حسن موافى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن والمصالح ومديرى العموم وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، ومقررة فرع المجلس القومى للمرأة، وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، للاستماع لشكاوى المواطنين وتقديم الحلول المناسبة لها .

 

وخلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لشكاوى المواطنين لإيجاد الحلول المناسبة لها، حيث تم تكليف مسئولى التضامن الاجتماعى بتوفير المعاشات والمساعدات المادية اللازمة لبعض الحالات الإنسانية، نظراً لظروفهم الاجتماعية الصعبة، كما كلف بعض الجمعيات الأهلية بدراسة عمل مشروعات صغيرة وتوفير أكشاك وتروسيكلات لبعض الأسر لمساعدتهم على الحياة، كما وجه بتجهيز عدد من الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج بالتعاون مع المحافظة والمجلس القومى للأمومة والطفولة وبعض الجمعيات الأهلية، وتوفير بعض المشروعات الصغيرة للأسر الأولى بالرعاية من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بفحص شكوى أحد المواطنين لعدم الحصول على معاش اجتماعى، وأصدر توجيهاته لمسئولى الصحة بتوفير العلاج اللازم لشاب مريض يعانى من الشلل وتيسير اجراءات العلاج اللازم له .

 

وكلف المحافظ، مدير عام التفتيش المالى والإدارى بفحص شكوى أحد المواطنين بقرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق لعدم موافقة مجلس المدينة على ترخيص بناء منزله، والفحص والتحقيق فى عدم سداد بعض المواطنين أقساط الإسكان الاجتماعى بمشاة طنطاوى بمركز سنورس .

 

وأصدر محافظ الفيوم توجيهاته لرئيسى مركز ومدينة اطسا، يوسف الصديق، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب لحل مشكلة انقطاع مياه الشرب بعزبة المحمودية، عزبة على حافظ بمركز اطسا، وكذلك عزبة خضير وعزبة القاضى بمركز يوسف الصديق.

 

 وكلف رئيس مركز ومدينة الفيوم بفحص شكوى أهالى شارع قايتباى بمنطقة الصيفية حرق بعض المخالفات التابعة لمشتل بجوار منزلهم، بالإضافة إلى دراسة توفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، كما كلف وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص، ووجه بدراسة بعض الشكاوى بقطاع التربية والتعليم وإيجاد الحلول المناسبة لها .


الفيوم

محافظة الفيوم

لقاءات خدمة المواطنين

التضامن الاجتماعى

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