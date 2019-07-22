محافظ أسيوط يوقع بروتوكولًا مع جهاز تنمية المشروعات لتطوير شبكات الصرف الصحى

أسيوط - ضحا صالح

وقع اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، عقد تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية بنطاق حى غرب مدينة أسيوط، وذلك بتمويل من قبل جهاز تنمية المشروعات بمنحة تقدر بـ 3ر23 مليون جنيه، ويأتى ذلك فى إطار البرامج التنموية التى تتبناها الدولة لتحقيق حياة كريمة بالمناطق الأكثر احتياجًا والتى تساهم فى تهيئة البيئة المناسبة لإقامة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أن المشروعات المزمع إنشاؤها بحى غرب تشمل إحلال وتجديد شبكات إنحدار صرف صحى بطول 14.35 كم، بالإضافة إلى ترميم وصيانة وحدتين صحتين (مكتب صحة رابع وعيادة غرب أسيوط) لافتا إلى أن المشروع يخدم حوالى 95 ألف مواطن ويحقق 23 ألف و500 يومية عمل خلال مدة تنفيذ الأعمال التى تستغرق 18 شهرًا، مشيدًا بالتعاون الدائم والمستمر بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للتنمية، التى تتماشى مع الخطة التى تنتهجها المحافظة لصالح المواطن لتطوير البنية الأساسية والظروف المعيشية.

من جانبه قال رميح عبدالحسيب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط، أن الهدف من المشروع تطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية والارتقاء الحضارى بالمناطق الأكثر احتياجًا وتوفير الخدمات ومتطلبات الحياة لتحقيق حياة أفضل لقاطنى حى غرب مدينة أسيوط، مشيرا إلى أن المشروع يقوم بتنفيذه المقاولون المحليون من القطاع الخاص وتحت إشراف الجهاز والمحافظة وبالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى ومديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، منوها أن المشروع يوفر فرص عمل للعمالة المتعطلة بمناطق تنفيذ المشروع ويساهم فى تحسين الظروف البيئة من خلال القضاء على مشكلة طفح المجارى وتحسين الظروف الصحية للفئات المستهدفة وتنمية الموارد البشرية عن طريق إتاحة التدريب والتأهيل للكوادر والعمالة المطلوبة لتنفيذ وإدارة المشروعات.

كما أكد اللواء محافظ أسيوط، على التنسيق بين الجهات المعنية من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء المراكز والأحياء لمتابعة وتفقد الأعمال بالمشروعات القومية الجارى تنفيذها بشتى مراكز وأحياء المحافظة، مشيرا إلى أنه جارى تنفيذ خط السيب النهائى لمحطة معالجة الصرف الصحى الجارى الانتهاء من إنشاءها بمنطقة الحبايشة لتخدم مركزى ساحل سليم والبداري.

وشدد محافظ أسيوط، على سرعة الانتهاء من كافة المشروعات الجارى تنفيذها حسب الخطة المدرجة وتقديم خدمات الرعاية للموطنين، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" موجها رؤساء المراكز والأحياء بشتى أنحاء المحافظة بشن الحملات الرقابية لمتابعة وتفقد سير الأعمال بمقار تلك المشروعات.

وأوضح محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى، أنه بناء على توجيهات محافظ أسيوط، بمتابعة وتفقد المشروعات بدائرة المركز، تم المرور على محطة معالجة الصرف الصحى بمنطقة الحبايشة التى جارى إنشاءها لتخدم مركزى البدارى وساحل سليم لمتابعة تقييم الأثر البيئى بالمحطة وتفقد خط السيب النهائى للمحطة الجارى تنفيذه فضلا عن متابعة الأعمال بمحطة رفع الصرف الصحى بقرية النواورة.



محطة معالجة الصرف بالبدارى



محطة معالجة الصرف بالبدارى



محطة معالجة الصرف بالبدارى



محطة معالجة الصرف بالبدارى