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محافظ أسيوط يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو بقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر

الإثنين، 22 يوليه 2019 11:04 ص
محافظ أسيوط يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو بقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر احتفالات محافظة أسيوط بثورة يوليو بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر
أسيوط – ضحا صالح

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شهد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، الاحتفال بالذكرى 67 لثورة 23 يوليو المجيدة والتى أقامها فرع ثقافة أسيوط بقصر ثقافة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ببنى مر التابعة لمركز الفتح تحت عنوان "ثورة يوليو آفاق وتنمية" تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وذلك بحضور اللواء أركان حرب خالد لبيب رئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد والعقيد محمود صبحى المستشار العسكرى للمحافظة والدكتورة فوزية أبوالنجا رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافى وضياء مكاوى مدير عام ثقافة أسيوط ونبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح والدكتورة مروة كدوانى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

ووجه محافظ أسيوط خلال كلمته التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ولرجال القوات المسلحة ولجموع الشعب المصرى بهذه الذكرى الخالدة، كما وجه تحية إعزاز وتقدير للزعيم الراحل جمال عبدالناصر ابن محافظة أسيوط واصفًا ثورة 23 يوليو بإنها علامة بارزة فى تاريخ الوطن لأنها ثورة أيدها الشعب وغيرت وجه التاريخ داعيًا شباب مصر ورجالها بالالتفاف حول القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية مشيدًا بأنشطة قصور الثقافة ودورها فى صقل خبرات الشباب وتنمية مواهبهم.

وأشارت الدكتورة فوزية أبوالنجا إلى أن الاحتفالية تضمنت محاضرة ثقافية للدكتور أحمد ياسين نصار تحدث فيها عن دور ثورة 23 يوليو فى تغيير مجرى التاريخ المصرى، كما شهدت الاحتفالية عروض لبعض القصائد الشعرية للأديب والشاعر مدثر الخياط والأديب والشاعر محمد سعد توفيق والأديب والشاعر محمد أبو شناب وتقديم الأديب الدكتور سيد عبد الرازق بالإضافة إلى إقامة عروض فنية لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني.

الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببنى مر (1)
الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببنى مر

 

الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببنى مر (2)
الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببنى مر

 

الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببنى مر (3)
الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببنى مر

 

الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببنى مر (4)
الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببنى مر

 

الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببنى مر (5)
الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببنى مر

 

الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببنى مر (6)
الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببنى مر

 

الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببنى مر (7)
الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببنى مر

 


اسيوط

احتفالات ثورة 23 يوليو

قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر

محافظ اسيوط

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