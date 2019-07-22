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ليبيا تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات شحن خام الشرارة

الإثنين، 22 يوليه 2019 12:46 م
ليبيا تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات شحن خام الشرارة الجيش الليبي
كتب أحمد جمعة

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوّة القاهرة عن عمليات شحن خام الشرارة من ميناء الزاوية، وذلك بعد النجاح فى إعادة فتح الصمام الذى تم إقفاله بخط شحن النفط من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية.

وتمكن مهندسو المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا من فتح الصمام رقم (13)، والذى قامت مجموعة مجهولة الهوية بإغلاقه يوم الجمعة الماضى.

قامت الفرق الفنية التابعة لكلّ من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية بإجراء اختبارات على طول مسار الخطّ للتأكّد من أن كلّ الصمامات تعمل بشكل طبيعى. كما تجدر الإشارة إلى أنّه قد تمّ استئناف عمليات الإنتاج ومختلف العمليات النفطية الأخرى على تمام الساعة 04:27 من صباح اليوم الاثنين.

وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن شكرها العميق لكلّ من الفريق الفنّى وحرس المنشآت النفطية لما بذلوه من جهود استثنائية لإعادة فتح خطّ الأنابيب بشكل سريع.

جدّدت المؤسسة إدانتها لهذا العمل التخريبى، والذى لم تعلن أى جهة بعد مسؤوليتها عنه. وتواصل السلطات المعنية بحثها عن مرتكبى هذا الفعل المشين.

 


اخبار ليبيا

المؤسسه الوطنيه للنفط

النفطى الليبى

تصدير النفط الليبي

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