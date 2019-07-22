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لبنان: الحريرى يتخذ قرارا خلال 24 ساعة فى شأن انعقاد جلسات الحكومة

الإثنين، 22 يوليه 2019 09:00 م
لبنان: الحريرى يتخذ قرارا خلال 24 ساعة فى شأن انعقاد جلسات الحكومة حكومة لبنان ارشيفية
أ ش أ

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أكدت البوابة الرقمية لـ (تيار المستقبل) في لبنان، أن رئيس الحكومة سعد الحريري سيتخذ خلال 24 ساعة قرارا حاسما في شأن إمكانية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع، مشيرة إلى "تعثر المشاورات" في سبيل التوصل إلى حل للاحتقان السياسي الناجم عن أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي وقعت بمنطقة الجبل قبل نحو 3 أسابيع.
 
ونقلت "مستقبل ويب" - والتي تعد الذراع الإعلامي المعبر عن تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري – عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" تأكيدها تمسك رئيس الحكومة برفض إدراج مطلب إحالة أحداث عنف الجبل إلى المجلس العدلي (جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة) على جدول أعمال مجلس الوزراء.
 
وأشارت إلى أن الحريري كان يميل إلى عدم عقد جلسة للحكومة تعكس انقساما داخل مجلس الوزراء، وأن يتم إعطاء فرصة أخيرة أمام إجراء المشاورات حول أحداث الجبل، غير أنه وبعد انقضاء وقت طويل من المشاورات دون جدوي، فإنه من غير المستبعد أن يدعو الحريري إلى جلسة لمجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع.

حكومة لبنان

لبنان

سعد الحريرى

المجلس العدلي

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