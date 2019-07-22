قوات الاحتلال تحاصر حى وادى الحمص بالقدس تمهيدا لهدم منشآت سكنية

رام الله (أ ش أ)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى بأعداد كبيرة، اليوم الاثنين، حى وادى الحمص بقرية صور باهر جنوب القدس، لتنفيذ قرارات هدم منشآت سكنية بحجة "قربها من الجدار الأمنى فى المنطقة".

وقال حمادة حمادة رئيس لجنة أهالى الحى إن مئات الجنود برفقة آليات الاحتلال وخبراء متفجرات اقتحموا حى وادى الحمص بقرية صور باهر، وحاصروا بناية "أبو طير"، وأضاف أن خبراء المتفجرات يقومون فى هذه الأثناء بزراعة المتفجرات فى بناية أبو طير تمهيدا لتفجيرها.

كما قامت سلطات الاحتلال باقتحام الحى من جهة الضفة الغربية ويحاصرون الآن منزل طارق الوحش تمهيدا لهدمه.

واقتحمت فرقة كبيرة شارع المنطار فى القرية وحاصرت منزلين لعائلتى عميرة والأطرش.

ورفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، محاولة أهالى حى وادى الحمص الأخيرة للحفاظ على بنايتهم حيث كانوا قد تقدموا بطلب لتأجيل وتجميد قرارات هدم 16 بناية مستندين لذلك لوجود ثغرات قانونية بقرار المحكمة الأخيرة.

وانتهت مهلة جيش الاحتلال لأهالى حى وادى الحمص لهدم منشآتهم السكنية بأيديهم فى 18 من الشهر الجاري، وخلال الأسابيع الماضية تعمدت قوات الاحتلال بعناصرها المختلفة اقتحام الحى لتحضير عملية الهدم الجماعية.

وأشار حمادة إلى أن 16 بناية يتهددها خطر الهدم فى الحى، تضم أكثر من 100 منزل، بعضها مأهول بالسكان والبعض الآخر قيد الإنشاء، علما بأن البنايات تقع فى منطقة مصنفة "أ" خاضعة للسلطة الفلسطينية حسب الاتفاقيات الموقعة وحاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلى، إلا أن سلطات الاحتلال تصر على هدمها بحجة قربها من الجدار الأمنى المقام على أراضى المواطنين فى المنطقة.