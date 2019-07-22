سوبر كورة
Ads
الإثنين، 22 يوليه 2019 09:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

قوات الاحتلال تحاصر حى وادى الحمص بالقدس تمهيدا لهدم منشآت سكنية

الإثنين، 22 يوليه 2019 08:45 ص
قوات الاحتلال تحاصر حى وادى الحمص بالقدس تمهيدا لهدم منشآت سكنية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى بأعداد كبيرة، اليوم الاثنين، حى وادى الحمص بقرية صور باهر جنوب القدس، لتنفيذ قرارات هدم منشآت سكنية بحجة "قربها من الجدار الأمنى فى المنطقة".

وقال حمادة حمادة رئيس لجنة أهالى الحى إن مئات الجنود برفقة آليات الاحتلال وخبراء متفجرات اقتحموا حى وادى الحمص بقرية صور باهر، وحاصروا بناية "أبو طير"، وأضاف أن خبراء المتفجرات يقومون فى هذه الأثناء بزراعة المتفجرات فى بناية أبو طير تمهيدا لتفجيرها.

كما قامت سلطات الاحتلال باقتحام الحى من جهة الضفة الغربية ويحاصرون الآن منزل طارق الوحش تمهيدا لهدمه.

واقتحمت فرقة كبيرة شارع المنطار فى القرية وحاصرت منزلين لعائلتى عميرة والأطرش.

ورفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، محاولة أهالى حى وادى الحمص الأخيرة للحفاظ على بنايتهم حيث كانوا قد تقدموا بطلب لتأجيل وتجميد قرارات هدم 16 بناية مستندين لذلك لوجود ثغرات قانونية بقرار المحكمة الأخيرة.

وانتهت مهلة جيش الاحتلال لأهالى حى وادى الحمص لهدم منشآتهم السكنية بأيديهم فى 18 من الشهر الجاري، وخلال الأسابيع الماضية تعمدت قوات الاحتلال بعناصرها المختلفة اقتحام الحى لتحضير عملية الهدم الجماعية.

وأشار حمادة إلى أن 16 بناية يتهددها خطر الهدم فى الحى، تضم أكثر من 100 منزل، بعضها مأهول بالسكان والبعض الآخر قيد الإنشاء، علما بأن البنايات تقع فى منطقة مصنفة "أ" خاضعة للسلطة الفلسطينية حسب الاتفاقيات الموقعة وحاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلى، إلا أن سلطات الاحتلال تصر على هدمها بحجة قربها من الجدار الأمنى المقام على أراضى المواطنين فى المنطقة.

 


قوات الاحتلال

وادى الحمص

القدس

الضفه الغربيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالأرقام.. تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة للشباب تخلق 174 ألف وظيفة جديدة

بالأرقام.. تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة للشباب تخلق 174 ألف وظيفة جديدة

إذا كنت تعانى من النحافة؟.. اتبع هذه النصائح لزيادة وزنك

إذا كنت تعانى من النحافة؟.. اتبع هذه النصائح لزيادة وزنك

طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

4 أسلحة تمنح تريزيجيه "صك" التألق فى الدوري الإنجليزي

4 أسلحة تمنح تريزيجيه "صك" التألق فى الدوري الإنجليزي

شاهد.. فتح مقبرتين بالفاتيكان لحل لغز اختفاء فتاة منذ 36 عاما

شاهد.. فتح مقبرتين بالفاتيكان لحل لغز اختفاء فتاة منذ 36 عاما

إزاى تحمى نفسك من الرسائل الإلكترونية المزعجة "spam"؟

إزاى تحمى نفسك من الرسائل الإلكترونية المزعجة "spam"؟

صور.. إسرائيل تبدأ هدم المنازل فى "صور باهر" الفلسطينية على مشارف القدس

صور.. إسرائيل تبدأ هدم المنازل فى "صور باهر" الفلسطينية على مشارف القدس

مواعيد مباريات الأسبوع الأول بالدورى الإسبانى

مواعيد مباريات الأسبوع الأول بالدورى الإسبانى

كيف أضحكت هند رستم الرئيس عبدالناصر أثناء عرض فيلم رد قلبى؟

كيف أضحكت هند رستم الرئيس عبدالناصر أثناء عرض فيلم رد قلبى؟

مباشر الميركاتو.. تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات الصيفية

مباشر الميركاتو.. تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات الصيفية

6 ملاحظات لطلاب الثانوية العامة المتظلمين من كراسة الإجابة.. تعرف عليها

6 ملاحظات لطلاب الثانوية العامة المتظلمين من كراسة الإجابة.. تعرف عليها

تعرف على نتائج مواجهات الزمالك والاسماعيلي قبل القمة 105

تعرف على نتائج مواجهات الزمالك والاسماعيلي قبل القمة 105

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة