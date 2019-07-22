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قبل افتتاحها رسميا.. 10 معلومات عن سحارة مصرف بلبيس بأبو زعبل

الإثنين، 22 يوليه 2019 12:57 م
قبل افتتاحها رسميا.. 10 معلومات عن سحارة مصرف بلبيس بأبو زعبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أنه سيتم قريبا افتتاح مشروع إنشاء سحارة مصرف بلبيس بأبو زعبل بالخانكة، فى زيارته التفقدية الأخيرة لها، والتى تعد ضمن أكبر المشروعات التش تشهدها المحافظة فى الوقت الأخير، لتسهيل مرور مياه الصرف أسفل ترعة السلام، وفيما يلى يستعرض "اليوم السابع"، بعض المعلومات حول المشروع، والتى جاءت على النحو التالى..

 

1- تبلغ مساحة سحارة مصرف بلبيس بأبو زعبل 800 متر مربع.

2- تكلفة إنشاء السحارة 100 مليون جنيه بتمويل من الجهاز التنفيذى للمياه والصرف الصحى بالقاهرة.

3- تقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لمشروعات الصرف بشرق الدلتا.

4- تتكون السحارة من ماسورة قطر 3.200 متر بطول 245 م. ط للماسورة.

5- تستوعب السحارة صرف يصل إلى 4.1 مليون متر مكعب يوميا.

6- تعمل السحارة على نقل مياه مصرف بلبيس والذى يصب فى مصرف بحر البقر الذى يصب فى بحيرة المنزلة من أسفل ترعة الإسماعيلية.

7- تتكون السحارة من 20 بوابة عبارة عن مداخل ومخارج وكل فتحة لها بوابتين.

8- يهدف المشروع استيعاب الكميات المتزايدة بالمصرف وتهالك السحارة القديمة وعدم استيعابها لتصرفات محطات المعالجة بالجبل الأصفر وسرياقوس.

9- يهدف المشروع لرفع الضرر الواقع على المناطق السكنية نتيجة فيضان مياه المصرف على الجسور نظرا لعدم كفاءة السحارة القديمة.

10- محافظ القليوبية يعلن افتتاح السحارة قريبا.


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

سحارة مصرف بلبيس

أبو زعبل

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