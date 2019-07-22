فيديو.. رئيس جامعة أسيوط يمد العمل للخامسة مساءً لتسجيل رغبات الطلاب بالتنسيق

أسيوط ـ فريق المحافظات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن قراره بمد ساعات عمل مكاتب التنسيق الإلكترونى بالجامعة، نظراً لكثافة الطلاب المترددين عليه، وذلك من طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة، والتى تجاوزت فى الساعات الأولى من الفترة الصباحية أكثر من 1200 طالب وطالبة.

وأصدر رئيس جامعة أسيوط، تعليماته بإستمرار عمل مكاتب التنسيق لتمتد من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءاً، لتلبية إحتياجات الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة لهم خلال تسجيل رغباتهم إلكترونياً، مع ضرورة تواجد المختصين بمعامل الحاسب الآلى لتذليل العقبات التى قد تواجه الطلاب، والإجابة عن إستفساراتهم وتوضيح الخطوات التى يجب إتباعها حتى الإنتهاء من عملية تسجيل كافة الرغبات على نحو سليم ومكتمل، وذلك على الموقع الإلكترونى الذى خصصته وزارة التعليم العالى" http://tansik.egypt.gov/application ".

جاء ذلك، خلال جولة رئيس جامعة أسيوط، داخل المكتب الرئيسى للتنسيق الالكترونى، والموجود بمقر الجامعة القديمة بمنطقة الوليدية، والتى رافقه فيها الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة للشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد صابر عميد كلية الآداب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأمينة الكلية .

وأوضح الدكتور شحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط للشئون التعليم والطلاب، أن زيارة رئيس الجامعة للمكتب الرئيسى للتنسيق الإلكترونى جاءت للإطمئنان على جاهزية الجامعة وتسخير كافة إمكانياتها من أجل التيسير على الطلاب عملية تسجيل رغباتهم، وذلك للراغبين فى إجراء ذلك داخل المقرات التى خصصتها الجامعة لدعم الطلاب ومساعيهم، مشيراً أن المكتب الرئيسى فى مقر الجامعة بالوليدية، يضم معملين حاسب آلى بسعة 45 جهاز، كما أنه يوجد مقر آخر بقطاع (أ)، والذى يضم معمل مزود بنحو 24 جهاز حاسب آلى، إلى جانب تجهيز معمل آخر إحتياطياً فى الطابق الثانى من نفس المبنى مجهز بنحو 20 جهاز آلى، وذلك فى حالة وجود كثافة عددية، مع وجود وربط للأجهزة بشبكة المعلومات بالجامعة، وخطوط إنترنت فائق السرعة وأجهزة طابعة لطبع الإستمارات بعد التسجيل.

وعن تفاصيل خطوات التسجيل، أوضح الدكتور شحاتة غريب، إلى أن خطوات التسجيل تتم من خلال تسجيل بيانات الطالب، والتي تتضمن رقمه القومى، ورقم الجلوس، والرقم السرى المدون على استمارة الثانوية العامة، منوهاً على ضرورة أن يتأكد كل طالب من صحة البيانات المدونة على شبكة الإنترنت الخاصة به، والتى تظهر له مع بدء عملية إدخال البيانات، وعقب إنتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى.