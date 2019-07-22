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فنانة سعودية تبتكر هدايا للحجاج للحفاظ على الموروث السعودى

الإثنين، 22 يوليه 2019 04:04 م
فنانة سعودية تبتكر هدايا للحجاج للحفاظ على الموروث السعودى
كتبت – هناء أبو العز

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رغبتها فى الحفاظ على الموروث الدينى والثقافى والتراثى للسعودية، هو ما جعل مصممة سعودية، تحترف تصميم وصناعة هدايا حجاج بيت الله الحرام، عبر استخدام فن الديكوباج (فن التزيين) بأنواعه المختلفة، مستخدمة خامات محلية ذات مدلولات ثقافية.
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وفى حوار لشبكة "العربية" قالت المصممة صالحة تاج: انطلقت فكرة هدايا الحجاج بمزايا عديدة، فهي هدايا تبرز الهوية الإسلامية وتعرف بالموروث السعودي والمشاعر المقدسة، ومناسبة للحجاج من حيث نقله من مكان لآخر، وهذه الهدايا تنفذ بأيدٍ سعودية في جميع المراحل.
 
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وأشارت صالحة إلى أن  الهدايا عبارة عن "خدديات" ذات عطر فواح، والطباعة عليها بفن الديكوباج لصور المعالم الإسلامية، وخاصة المشاعر المقدسة من المسجد الحرام والمسجد النبوي وجبل الرحمة ومسجد نمرة والكعبة المشرفة، وكذلك برج الساعة والدرعية وجدة القديمة وغيرها، والخدديات لا يتجاوز حجمها 10*10 سم وتحمل رائحة المسك وتحيطها الكلف التراثية.
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وأوضحت صالحة: منذ طفولتي قبل 35 عاماً، كنت أستشعر أن هناك قوى خفية تدفعني للنجاح وتمنعني عن التراجع، فبذرة الفن الإبداعي موجودة في الوسط العائلي، حيث إن 2 من إخوتي الذكور متخصصان مجال التربية الفنية، كما كنت في أسفاري أتلمس جمال الطبيعة ولمسات البشر الفنية في مختلف البلدان، فأحدثُ ذاتي قائلة: هل هم أفضل منا؟ لما لا أبدع وأنافس ذاتي على إيجاد الأفضل".
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وأضافت: "مارست مختلف الأعمال الفنية في مراحلي الدراسية، ولكن لم تتبلور إلا عندما أنهيت مرحلتي الجامعية، والتحقت بالتدريس الخاص، ولم أجد نفسي فقد كانت مساحة الحرية المتاحة محدودة، فقررت أن أكون عملي الخاص، وأكون حرة نفسي، متحدية العقبات والتحديات بداية مشواري".
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وعن بداياتها، قال "كانت بسيطة، فقمت بصناعة 5 أطقم للضيافة، وكنت أحملها من متجر إلى متجر، ومن صالون إلى صالون لأروج لها، واستمررت في مطاردة رغبتي قرابة ستة أشهر، وأخيراً وجدت من يدفع لي 450 ريالاً في عمل تكلفته 380 ريالاً، كانت الفرحة عظيمة، رغم قلة المكسب، فقد وضعت خطوتي الأولى على الطريق".
 
وأوضحت أنه "في عام 2002 ، وبعد 5 سنوات من التطوير في الأعمال، وصلت إلى هدفي وربط علاقات بيع مع العملاء، ولا نغفل المهام الملقاة على أعتاق ربة المنزل، رغم المساندة الإيجابية من شريك الحياة".
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السعودية

فن الديكولاج

الحج

هدايا الحجاج

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