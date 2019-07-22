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فحص 163 ألف سيدة خلال مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بالبحيرة

الإثنين، 22 يوليه 2019 03:50 م
فحص 163 ألف سيدة خلال مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بالبحيرة الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة"، والتى تشمل الكشف المبكر عن سرطان الثدى والأمراض السارية عند السيدات مضيفا، أن المبادرة الجديدة لاقت تفاعلا كبيرا من السيدات، وتم توقيع الكشف على أكثر من 163 الف سيدة بكافة مركز المحافظة. 
 
وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم الدفع بـ 321 من فريق طبى متخصص للمشاركة فى هذه المبادرة، داخل 278 وحدة صحية بجميع القرى والمراكز، بالإضافة مستشفيات الأورام مثل مركز دمنهور للأورام .
 
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى توفير المستلزمات والأجهزة الطبية بكافة الوحدات الصحية، للكشف المبكر على السيدات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 
 
 

محافظه البحيره

سرطان الثدى

مبادره صحه المراه

مركز دمنهور للاورام

مركز الاورام

اورام السرطان

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