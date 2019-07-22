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ضبط 3 تجار مخدرات فى حملات أمنية لضبط الخارجين على القانون بمحافظة قنا

الإثنين، 22 يوليه 2019 03:43 م
ضبط 3 تجار مخدرات فى حملات أمنية لضبط الخارجين على القانون بمحافظة قنا متهم - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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شنت مديرية أمن قنا حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة بأنحاء المحافظة، فى إطار إعادة الإنضباط للشارع القنائى.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، واللواء محمود حسن مدير المباحث الجنائية، عن ضبط 3 متهمين بحوزتهم كميات من المواد المخدرة تنوعت بين مخدر الحشيش والبانجو قبل ترويجها على المتعاطين.

وبلغ حجم المضبوطات بحوزة المتهمين 2 كيلو بانجو ونصف كيلو حشيش، 10 أقراص مخدرة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

 

 


حملات امنية

تجار المخدرات

محافظ قنا

مديرية امن قنا

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