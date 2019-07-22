صور.. 127 طالبا بصيدلة أسيوط يجرون الامتحان الموحد للحصول على ترخيص مزاولة المهنة

أسيوط ـ فريق المحافظات

كشف الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن متابعته لأعمال تطبيق الاختبار الموحد التجريبى على طلاب البكالوريوس لكلية الصيدلة كجزء من متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، والذى انطلق اليوم الاثنين بمعامل كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، والذى يشارك به طلاب كلية الصيدلة بالجامعة ضمن كافة كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلي أن هذا الاختبار تأتى ضمن الاختبارات الموحدة على طلاب القطاع الطبى وذلك لتقييمهم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة إلى جانب رفع كفاءتهم المهنية لمواكبة سوق العمل، مؤكدا أهمية تلك التجربة والتى تأتى فى ضوء تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطبيق مشروع الامتحانات الإلكترونية الموحدة بالجامعات المصرية والتى تهدف فى مجملها إلى قياس مستوى الطلاب ويرفع مستوى خريجى الجامعات المصرية إلى جانب إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، منوهاً إلى أنه من المقرر أن يتم عقد الامتحان الموحد لخريجى كليات التمريض وطب أسنان يوم الخميس المقبل الموافق 25 يوليو الجارى.

وأجري الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة سير اعمال الامتحان الموحد، وذلك بحضور الدكتورة تيسير عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور محمود محمد شيحة عميد كلية الصيدلة، والدكتور أحمد محمد عبدالمولى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسن رفعت مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، حيث قام الدكتور شحاته برفع تقرير للغرفة المركزية بوزارة التعليم العالى عبر الفيديو كونفرانس والتى تتابع من خلاله أعمال الامتحان على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور نائب رئيس جامعة أسيوط، أن هذا الامتحان يأتى لمواكبة التغيرات العالمية فى مجال التعليم الصيدلى الهادفة إلى إكساب الصيدلى المهارات اللازمة الملائمة لمتطلبات سوق العمل الداخلى والخارجى، وحول عدد الطلاب المشاركين فى الامتحان الموحد فقد كشف الدكتور شحاته غريب أن الاختبار تم إجراؤه اليوم على 127 طالبا وطالبة من طلاب صيدلة أسيوط من أصل 215 طالبا وطالبة بنسبة حضور 60%، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة حرصت على توفير أجواء ملائمة للطلاب من خلال تجهيز عدد من معامل كلية الحاسبات والمعلومات وتزويدها بأجهزة حاسب آلى ونقاط نت فائقة السرعة، حيث شدد على أن الامتحان الإلكترونى الموحد يسهم فى زيادة نسبة الشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلاب .

ومن جانبه أشار الدكتور محمود شيحة إلى أن امتحان مزاولة المهنة لطلاب الصيدلة تم من خلال ثلاث مراحل تضمنت المرحلة الاولى اختبار اون لاين وذلك يومى 8 و9 يوليو الجارى من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر مساء، والمرحلة الثانية اختبار الـMock يوم الخميس الموافق 18 يوليو واليوم هى المرحلة النهائية لاختبار مزاولة المهنة والذى امتد من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً، مشيراً إلى أن الأسئلة تم وضعها لتحقيق الأهداف المرجوة من التعليم حيث يتم التصحيح إلكترونيا فور انتهاء الطالب من الإجابة .



جامعة اسيوط تشارك فى الامتحان الموحد التجريبى لمزاولة المهنة للقطاع الصيدلة على مستوى الجمهورية



جامعة اسيوط تشارك فى الامتحان الموحد التجريبى لمزاولة المهنة للقطاع الصيدلة على مستوى الجمهورية



جامعة اسيوط تشارك فى الامتحان الموحد التجريبى لمزاولة المهنة للقطاع الصيدلة على مستوى الجمهورية



جامعة اسيوط تشارك فى الامتحان الموحد التجريبى لمزاولة المهنة للقطاع الصيدلة على مستوى الجمهورية



جامعة اسيوط تشارك فى الامتحان الموحد التجريبى لمزاولة المهنة للقطاع الصيدلة على مستوى الجمهورية



جامعة اسيوط تشارك فى الامتحان الموحد التجريبى لمزاولة المهنة للقطاع الصيدلة على مستوى الجمهورية



جامعة اسيوط تشارك فى الامتحان الموحد التجريبى لمزاولة المهنة للقطاع الصيدلة على مستوى الجمهورية