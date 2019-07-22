صور .. محافظ أسيوط يتسلم أول أطلس لأراضى أملاك الدولة لمركز أبوتيج

أسيوط – ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، عن تسلم أول أطلس لأراضى أملاك الدولة بمركز أبوتيج، وذلك ضمن منظومة ميكنة أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، وتفعيلاً لدور وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وتأسيس منظومة نظم المعلومات الجغرافية "GIS" لأراضى أملاك الدولة وربطها بجميع مرافق المحافظة تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتوسع فى نظام الميكنة الحديثة للخرائط والوثائق الحكومية لمنع التلاعب فيها والحفاظ عليها واسترداد حقوق الدولة من خلال مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع وحدة المتغيرات المكانية بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة والدكتور إبراهيم السعيد مسئول وحدة رصد أراضى أملاك الدولة بالهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والعاملين بالوحدة وجهاز حماية أملاك الدولة بالمراكز .

وأكد محافظ أسيوط، على أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية لتفعيل وتطوير العمل بالوحدة المتخصصة لمتابعة المتغيرات المكانية والبناء المخالف عن طريق الأقمار الصناعية، وذلك لردع المخالفين ومحاسبة المقصرين من الجهاز الإدارى وإزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة، مشيرًا إلى التوسع فى ميكنة جميع أراضى القرى والمراكز للمحافظة خلال الأشهر القادمة.

واستعرض الدكتور إبراهيم السعيد خلال الاجتماع، أول أطلس تم الانتهاء منه لأراضى أملاك الدولة بمركز أبوتيج وشرح لكيفية استخدام نظم المعلومات الجغرافية فى ميكنة بيانات أملاك الدولة وربطها بالخرائط وقدرتها على ربط البيانات المكانية المتمثلة فى الحيز الجغرافى بالبيانات الوصفية له، وبذلك تسهم فى إمكانية حساب مسطح الأملاك بالعديد من وحدات القياس بطريقة آلية تتميز بالدقة.

وفى نهاية الاجتماع كرم المحافظ الدكتور إبراهيم السعيد والعاملين بوحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لدورهم فى إعداد أطلس مركز أبوتيج وتطوير نظام العمل بالوحدة وتم منحهم شهادات التقدير.



استلام أول أطلس لأملاك الدولة



استلام أول أطلس لأملاك الدولة



استلام أول أطلس لأملاك الدولة



استلام أول أطلس لأملاك الدولة