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صور.. فحص قلب 154 من العاملين بالتأمين الصحى بالشرقية

الإثنين، 22 يوليه 2019 05:14 م
صور.. فحص قلب 154 من العاملين بالتأمين الصحى بالشرقية جانب من الحملة
الشرقية - إيمان مهنى

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نفذ فرع التأمين الصحى بالشرقية، برئاسة الدكتور جمال سلامة مدير الفرع وبإشراف الدكتورة سهير عبدالحميد رئيس الهيئة، اليوم الاثنين، حملة "أطمن على قلبك"، ذلك لفحص العاملين بالفرع و مستشفى المبرة، بإاشراف الاستشاريين وأخصائيين القلب وأجهزه لتحليل السكر وقياس الضغط ورسم القلب وأشعه تليفزيونيه على القلب، ذلك بمستشفى المبرة، باشراف الدكتور رضا الديب مدير المستشفى الدكتوره علا عبد الله مدير عام الشئون الطبيه بفرع الشرقيه .

وأضحت الدكتورة هناء رشيد مدير عام الشئون العلاجية، والدكتور إياد الطحان منسق الحملة، أنه تم الكشف على 154 موظف ، تم تحويل 5 لعمل قسطرة تشخصية، و 40 حالة تحليل انزيمات قلب ودهون ثلاثية و70 اخرين لإجراء أشعة و فحوصات للتأكد من سلامتهم .

كانت الحملة التى استمرة لمدة يوم، استهدفت فحص كل الفئات الغير مرضية والمرضية، خاصة الأخيرة ممن يعانون من "ضغط، سكر، كوليستيرول الألم متكررة فى الصدر، أى تاريخ مرضى، أو فى تاريخ لحما روماتيزميه" الذى من ضرورى خضوعهم لفحوص دورية والاطمئنان على سلامة القلب، مضيفا أنه شارك فى الحملة الدكتورة دعاء محمدى مدير العنايه المركزه وأخصائى القلب بالمستشفى، الدكتورة زينب شعلان استشارى الباطنه والقلب، الدكتور أحمد شوقى استشارى الباطنه والقلب، الدكتور أحمد الدماصى أخصائى الباطنه والقلب ويعاونهم فريق من الأطباء والتمريض والمعامل والأشعة.

 

حملة أطمن على قلبك (1)
حملة أطمن على قلبك (1)

 

حملة أطمن على قلبك (2)
حملة أطمن على قلبك (2)

 

حملة أطمن على قلبك (3)
حملة أطمن على قلبك (3)

 

حملة أطمن على قلبك (4)
حملة أطمن على قلبك (4)

 

حملة أطمن على قلبك (5)
حملة أطمن على قلبك (5)

 

حملة أطمن على قلبك (6)
حملة أطمن على قلبك (6)

 

حملة أطمن على قلبك (7)
حملة أطمن على قلبك (7)

 


الشرقية

التامين الصحى

مرضى القلب

قافله طبيه

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