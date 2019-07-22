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صور.. ضبط 463 كيلو جرام أغذية ولحوم فاسدة بأسوان

الإثنين، 22 يوليه 2019 04:42 م
صور.. ضبط 463 كيلو جرام أغذية ولحوم فاسدة بأسوان جانب من الحملة
أسوان - عبد الله صلاح

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تمكنت حملة لمكتب مراقبة الأغذية بمدينة أسوان، من ضبط 463 كيلو جرام من الأغذية ولحوم فاسدة، خلال حملة تفتيش ومرور على الأسواق وأماكن تداول بيع منتجات الغذائية بمنطقة شارع المدارس الشيخ هارون.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بأسوان، إن الحملة التى جاءت بناء على توجيهات الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أسفرت عن إعدام 105 كيلو جرام من الأغذية المختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمى و 110 كيلو جرام مواد غذائيه منتهية الصلاحية.

وأضاف الدكتور أبو المجد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن تم ضبط 248 كيلو لحوم مجهولة المصدر وتظهر عليها علامات تلف وتم التحفظ على الكميات المذكوره وعمل محضر جنحة صحية للمخالفين.

اغذيه فاسده (1)
اغذيه فاسده (1)

 

اغذيه فاسده (2)
اغذيه فاسده (2)

 

اغذيه فاسده (3)
اغذيه فاسده (3)

 

اغذيه فاسده (4)
اغذيه فاسده (4)

 

اغذيه فاسده (5)
اغذيه فاسده (5)

 

اغذيه فاسده (6)
اغذيه فاسده (6)

 


الصحة

اغذية فاسدة

اسواق

اسوان

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