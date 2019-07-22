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فى اليوم الثانى للمبادرة ..

صور .. جهاز حماية المستهلك يشن حملات رقابية فى الإسكندرية

الإثنين، 22 يوليه 2019 06:00 م
صور .. جهاز حماية المستهلك يشن حملات رقابية فى الإسكندرية جهاز حماية المستهلك يشن حملات رقابية
الإسكندرية - جاكلين منير

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واصلت محافظة الإسكندرية اليوم الثانى من المبادرة التى أطلقها جهاز حماية المستهلك ، حيث شن جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع حى ثان المنتزه ، حملة رقابية مكبرة لمراقبة الأسواق من خلال سيارات الضبطية القضائية وبمشاركة كافة الأجهزة المعنية.

وقامت الحملة بحضور العميد خالد كشك رئيس حي ثان المنتزه وممثلى الجهات المعنية "جهاز حماية المستهلك ، قطاع الخدمات بالحى ، مديرية الطب البيطرى ، مباحث تموين المنتزه ، مديرية الشئون الصحية ، إدارة إشغال الطريق بالحي ، إدارة تموين المنتزه ، بتحرير عدد 34 محضر مخالفة" عدم حيازة شهادة صحية ، عدم إعلان أسعار ، عدم الالتزام بالإشتراطات الصحية ، الإدارة بدون ترخيص ، حيازة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، بيع سجائر مجهولة المصدر".

وفى نفس السياق قاد اللواء هشام كمال  ، حملة رقابية مكبرة  لتحقيق حماية لحقوق المستهلكين بالتعاون والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومديرية الشئون الصحية ،  وتم خلال الحملة  التفتيش على المواد الغذائية المعروضة وكذا الشهادات الصحية لمقدمى الخدمة والتاكد من النظافة الصحية حفاظا على صحة المواطنين وتم متابعة السجل التجارى  والبطاقة الضريبية والتراخيص اللازمة للمنشات والمحال التجارية والعامة وتوجهت الحملة بالمرور على شارعى المكس والقفال، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر مخالفة لإفته صيدلية ، بما  يعد مخالفه للمادة 22 من قانون الصيدلية 127 لسنة 1955.

وذلك بوجود مشرف المتابعة الميدانية ومدير إدارة اشغال الطريق وادارة رخص المحلات  ومفتشي ادارتي المتابعة الميدانية واشغال الطريق.

يذكر أن اللواء الدكتور راضي عبد المعطى ،  رئيس جهاز حماية المستهلك ، قد ناشد المواطنين بالابلاغ عن أى مخالفة و ذلك عن طرق التواصل مع الجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو عبر رقم الواتس اب 01030000602 لتلقي شكاوي المستهلكين بالمحافظات، أو رقم الواتس آب" المواطن رقيب"  01281661880 وأيضاً من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية .

حملات رقابية لمراقبة الأسواق شرق وغرب الإسكندرية (1)
حملات رقابية لمراقبة الأسواق شرق وغرب الإسكندرية 
حملات رقابية لمراقبة الأسواق شرق وغرب الإسكندرية (2)
حملات رقابية لمراقبة الأسواق شرق وغرب الإسكندرية 
حملات رقابية لمراقبة الأسواق شرق وغرب الإسكندرية (3)
حملات رقابية لمراقبة الأسواق شرق وغرب الإسكندرية 

 

 

 

 


الاسكندرية

جهاز حماية المستهلك

الغش التجارى

احياء الاسكندرية

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