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صور.. تنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع لمحلات مخالفة للقانون بالأقصر

الإثنين، 22 يوليه 2019 02:14 م
صور.. تنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع لمحلات مخالفة للقانون بالأقصر غلق وتشميع
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم الإثنين، أنه تم تنظيم حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع لمحال تجارية، حيث وجه جميع الجهات المعنية التعامل بحزم تجاه جميع المحال المخالفة على مستوى مدينة الأقصر، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاهها من حيث غلق وتشميع تلك المحال التي تعمل بدون ترخيص، وذلك لحماية حقوق المواطنين، وفرض هيبة الدولة والقانون.

ونجح مجلس المدينة في تنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع للمحلات المخالفة والغير مرخصة، وذلك من خلال إدارة رخص المحلات وقسم الإشغالات والمتابعة الميدانية وفنيين كهرباء ومياة الشرب والصرف الصحى لفصل التيار الكهربي ووصلة المياة عن المخالفة المراد تنفيذ القرار لها، وبمصاحبة قسم شرطة الأقصر ، بقيادة الرائد محمد حمدي معاون مباحث البندر، وقوة من إدارة شرطة المرافق، بقيادة النقيب محمد فريد، حيث تم غلق وإيقاف تشغيل "مقهى" الكائن بشارع الكعبة متفرع من شارع المدينة المنورة، تنفيذا للقرار 53 لسنة 2019، و"حلواني" الكائن بشارع المنشية تنفيذا للقرار 38 لسنة 2017، و "مقهى شعبي" بشارع الممشى السياحي بكورنيش النيل، تنفيذا للقرار 93 لسنة 2019.

و"قاعة أفراح" بشارع الممشى السياحي بكورنيش النيل، تنفيذا للقرار 94 لسنة 2019،  و"بيع مستلزمات طبية " بشارع مطحن الاتحاد أمام السوق الحضرى، تنفيذا للقرار 57 لسنة 2019، ومحل "عطارة وتسألي" بشرق السكة الحديد بالأقصر، تنفيذا للقرار 41 لسنة 2019، وجميع القرارات تم تنفيذها لإدارتهم بدون ترخيص، بالمخالفة لنص المادة 2 من قانون 453 لسنة 1954 ونص المادة 3 من قانون 371 لسنة 1956، وذلك لأنها تمثل خطر داهم على الصحة العامة ، وتم تشميع المحلات بالشمع الأحمر وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

تنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع للمحال المخالفة بمدينة الأقصر (1)
تنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع للمحال المخالفة بمدينة الأقصر (1)

 

تنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع للمحال المخالفة بمدينة الأقصر (2)
تنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع للمحال المخالفة بمدينة الأقصر (2)

 

تنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع للمحال المخالفة بمدينة الأقصر (5)
تنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع للمحال المخالفة بمدينة الأقصر (5)

 

تنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع للمحال المخالفة بمدينة الأقصر (6)
تنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع للمحال المخالفة بمدينة الأقصر (6)

 


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