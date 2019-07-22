سوبر كورة
Ads
الإثنين، 22 يوليه 2019 04:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

بحضور رئيس المركز وقيادات التعليم ..

صور.. تكريم أوائل الثانوية العامة والفنية بالداخلة فى الوادى الجديد

الإثنين، 22 يوليه 2019 03:33 م
صور.. تكريم أوائل الثانوية العامة والفنية بالداخلة فى الوادى الجديد تكريم أوائل الثانوية بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرمت اليوم الإثنين الإدارة التعليمية بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد، أوائل الثانوية العامة والتعليم الفنى بالمركز الاستكشافى للعلوم بمدينة موط، بحضور كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة والدكتور سيد هلال مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة، وأحمد حسين وكيل الإدارة التعليمية بالداخلة ومصطفى أحمد محمد على نقيب المعلمين بالمحافظة وعدد من موجهى ورؤساء الأقسام بالإدارة التعليمية بالداخلة وأولياء أمور الطلاب المكرمين

وخلال كلمته هنأ الدكتور سيد هلال مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة، أبنائه الطلبة لتفوقهم وتميزهم، وطالبهم بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، متمنيا لهم مزيد من التقدم والنجاح.

وأعرب كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من الطلبة والطالبات لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد ، مؤكدا على أن التكريم يأتى فى المقام الأول لاولياء أمور الطلبة نظرا لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق ، حيث ان مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين فى كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وقدمها.

تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد (1)
تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد

 

تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد (2)
تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد

 

تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد (4)
تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد

 

تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد (5)
تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد

 

تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد (6)
تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد

 

تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد (7)
تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد

 

تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد (8)
تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد

 

تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد (9)
تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد

 

تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد (10)
تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد 

 

تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد (11)
تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد

 

تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد (12)
تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد

 

تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد (13)
تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد 

 

تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد (14)
تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد

 

تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد (15)
تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد 

 

 

 


تكريم اوائل الثانوية بالداخله

تعليم الوادى الجديد

مركز الداخلة

حفل تكريم المتفوقين بالداخلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الأبقار لا تقل عن سنتين والجمال 5 سنوات.. الإفتاء توضح سن الأضحية

فيديو.. الأبقار لا تقل عن سنتين والجمال 5 سنوات.. الإفتاء توضح سن الأضحية

شباب فراعنة اليد يهزمون فرنسا 37 / 32 فى كأس العالم بإسبانيا

شباب فراعنة اليد يهزمون فرنسا 37 / 32 فى كأس العالم بإسبانيا

الأربعاء.. الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

الأربعاء.. الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

مدير الكلية البحرية: طلابنا لديهم مستقبل كبير وواعد فى ظل التطوير والتحديث.. اللواء إيهاب صلاح: المعدات الحديثة تطلبت صناعة فرد مقاتل قادر على استخدامها.. والتميز سمة الطلاب فى الكلية

مدير الكلية البحرية: طلابنا لديهم مستقبل كبير وواعد فى ظل التطوير والتحديث.. اللواء إيهاب صلاح: المعدات الحديثة تطلبت صناعة فرد مقاتل قادر على استخدامها.. والتميز سمة الطلاب فى الكلية

حسام البدرى يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويقرر العودة للتدريب

حسام البدرى يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويقرر العودة للتدريب

اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة