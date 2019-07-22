صور.. تكريم أوائل الثانوية العامة والفنية بالداخلة فى الوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

كرمت اليوم الإثنين الإدارة التعليمية بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد، أوائل الثانوية العامة والتعليم الفنى بالمركز الاستكشافى للعلوم بمدينة موط، بحضور كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة والدكتور سيد هلال مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة، وأحمد حسين وكيل الإدارة التعليمية بالداخلة ومصطفى أحمد محمد على نقيب المعلمين بالمحافظة وعدد من موجهى ورؤساء الأقسام بالإدارة التعليمية بالداخلة وأولياء أمور الطلاب المكرمين

وخلال كلمته هنأ الدكتور سيد هلال مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة، أبنائه الطلبة لتفوقهم وتميزهم، وطالبهم بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، متمنيا لهم مزيد من التقدم والنجاح.

وأعرب كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من الطلبة والطالبات لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد ، مؤكدا على أن التكريم يأتى فى المقام الأول لاولياء أمور الطلبة نظرا لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق ، حيث ان مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين فى كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وقدمها.



تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد



تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد



تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد



تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد



تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد



تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد



تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد



تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد



تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد



تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد



تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد



تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد



تكريم أوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد