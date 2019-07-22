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صور.. تجربة محاكاة لمجلس الأمن بحقوق جامعة المنصورة

الإثنين، 22 يوليه 2019 03:30 م
صور.. تجربة محاكاة لمجلس الأمن بحقوق جامعة المنصورة جانب من تجربة محاكاة مجلس الأمن
الدقهلية - سارة الباز

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انطلقت فعاليات جلسات المحاكاة لمجلس الأمن التى يقدمها طلاب كلية الحقوق بجامعة المنصورة، بالإشتراك مع طلبة الكليات الأخرى بالجامعة، بهدف دعم الأنشطة الطلابية، وزيادة الوعى الثقافى والسياسى والقانونى للطلاب.
 
يأتى هذا النشاط فى إطار تعريف الطلاب بالهيئات الدولية، لبيان ماهية مجلس الأمن واختصاصه وتشكيله، وكيفية إدارة الجلسات بالمجلس، وعملية التصويت وإتخاذ القرارات التى يلتزم بها جميع الأعضاء، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، والدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق، وتنسيق وتدريب الدكتور حسام الدين محمود أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى بالكلية. 
 
حضر فعاليات الجلسة، الدكتور تامر صالح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أبوالسعود عبد العزيز موسى أستاذ الشريعة الإسلامية، والدكتور مصطفى البندارى مدرس القانون التجارى، والدكتور المعتصم بالله مصطفى مدرس الإقتصاد والمالية العامة. 
 
جانب من تجربة محاكاة مجلس الأمن (1)
جانب من تجربة محاكاة مجلس الأمن

جانب من تجربة محاكاة مجلس الأمن (2)
جانب من تجربة محاكاة مجلس الأمن

جانب من تجربة محاكاة مجلس الأمن (3)
جانب من تجربة محاكاة مجلس الأمن

جانب من تجربة محاكاة مجلس الأمن (4)
جانب من تجربة محاكاة مجلس الأمن

جانب من تجربة محاكاة مجلس الأمن (5)
جانب من تجربة محاكاة مجلس الأمن

 


محافظه الدقهليه

جامعه المنصوره

كليه الحقوق

مجلس الامن

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