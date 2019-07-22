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صور.. بحث تفاصيل حصر الكتل السكانية للتصالح على مخالفات البناء عليها بالأقصر

الإثنين، 22 يوليه 2019 03:29 م
صور.. بحث تفاصيل حصر الكتل السكانية للتصالح على مخالفات البناء عليها بالأقصر جانب من الاجتماع
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة البياضية بمحافظة الأقصر، تنظيم إجتماع لبحث تفاصيل البدء فى حصر الكتل السكانية التى تقع خارج الأحوزة العمرانية للمدينة وتوابعها وكذلك المبانى المقامة بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور كل من رؤساء القرى والعاملين القائمين على الإدارة الهندسية، والمهندسة هناء العربى مدير الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر.

وتم خلال الإجتماع التأكيد على ضرورة الإسراع فى تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء، وبدء الإجتماع بشرح مفصل للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والخطوات اللازمة للبدء فى تحديد الكتل السكانية لكل قرية مع التخطيط العمراني، وتم التشديد على رؤساء القرى بإعداد البيانات اللازمة عن كافة المخالفات خلال العشر سنوات الماضية بكل قرية، وضرورة النشر على أوسع نطاق ليستفيد كافة المواطنين المعنيين بالعمل بالقانون، وعلى المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح الى المدينه طبقاً للأحكام الوارده بالقانون حيث أن المهله المحدده حتى 22/1/2020.

 

اجتماع التصالح علي مخالفات البناء بالبياضية (1)
اجتماع التصالح علي مخالفات البناء بالبياضية (1)

 

اجتماع التصالح علي مخالفات البناء بالبياضية (2)
اجتماع التصالح علي مخالفات البناء بالبياضية (2)

 

اجتماع التصالح علي مخالفات البناء بالبياضية (3)
اجتماع التصالح علي مخالفات البناء بالبياضية (3)

 


الاقصر

التصالح فى مخالفات البناء

مدينة البياضية

طلبات التصالح

المبانى المخالفة

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