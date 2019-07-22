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صور .. "القومى للمرأة" ينظم ندوة توعية للقضاء على ختان الإناث بالإسكندرية

الإثنين، 22 يوليه 2019 05:03 م
صور .. "القومى للمرأة" ينظم ندوة توعية للقضاء على ختان الإناث بالإسكندرية "القومى للمرأة" ينظم ندوة توعية للقضاء على ختان الإناث بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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نظم المجلس القومى للمرأة بمشاركة حى العجمى بالإسكندرية، ندوة توعية بعنوان: "احميها من الختان" للقضاء على ظاهرة ختان الإناث، بالتنسيق مع لجنة حماية الطفولة بالحى برئاسة سامية على حسن مع دينا فرج معاون رئيس الحى للخدمات وعدد كبير من السيدات.

يأتى ذلك فى إطار الحملة التوعوية التى أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة والدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، بعنوان "شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية.

وألقى الندوة كل من الدكتورة إجلال مشعل عن المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية والشيخ محمود بكر مندوب الأوقاف والأنبا برنابا مندوب الكنيسة والدكتورة منى أحمد مدير عام تنظيم الأسرة بمنطقة العجمى الطبية منطقة العجمى الطبية وإيمان رجب العضو القانونى للجنة حماية الطفولة بحى العجمى، وذلك للتوعية ضد هذه الظاهرة وإبراز رأى الدين الإسلامى والمسيحى ورأى الطب والقانون فى ذلك الشأن.

وشدد الحضور على ضرورة مواجهة تلك الظاهرة والقضاء عليها لما تسببه من أضرار جسدية ونفسية للفتيات تضر بالحياة الأسرية وتؤدى فى حالات كثيرة إلى الطلاق.

القومى للمرأة ينظم ندوة توعية للقضاء على ختان الإناث بالإسكندرية (2)
القومى للمرأة ينظم ندوة توعية للقضاء على ختان الإناث بالإسكندرية

 

القومى للمرأة ينظم ندوة توعية للقضاء على ختان الإناث بالإسكندرية (3)
القومى للمرأة ينظم ندوة توعية للقضاء على ختان الإناث بالإسكندرية

 

القومى للمرأة ينظم ندوة توعية للقضاء على ختان الإناث بالإسكندرية (4)
القومى للمرأة ينظم ندوة توعية للقضاء على ختان الإناث بالإسكندرية

 

القومى للمرأة ينظم ندوة توعية للقضاء على ختان الإناث بالإسكندرية (5)
القومى للمرأة ينظم ندوة توعية للقضاء على ختان الإناث بالإسكندرية 

 

القومى للمرأة ينظم ندوة توعية للقضاء على ختان الإناث بالإسكندرية (1)
القومى للمرأة ينظم ندوة توعية للقضاء على ختان الإناث بالإسكندرية 

ختان الاناث

الاسكندريه

حى الجمرك بالاسكندريه

ظاهره ختان الاناث

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