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صور.. الإدارة الزراعية بالداخلة تستكمل الندوات الإرشادية عن موسم البلح فى المساجد

الإثنين، 22 يوليه 2019 03:31 م
صور.. الإدارة الزراعية بالداخلة تستكمل الندوات الإرشادية عن موسم البلح فى المساجد ندوات إرشادية عن موسم البلح بمساجد الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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تستكمل الإدارة الزراعية بالداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بالتعاون مع المعمل المركزى لإبحاث النخيل ندواتها الإرشادية داخل المساجد عن مراحل نمو محصول البلح وأهم الإجراءات التى ينفذها المزارعون، ومنها مرحلة تكييس النخيل، وذلك تحت رعاية الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوداى الجديد

قال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أنه جرى عقد ندوة إرشادية بقرىة الجديدة بالداخلة تناولت عمليات الخدمة التى تجرى على رأس النخلة (التكييس) والتى حاضر فيها دكتور يوسف دياب بحضور المهندس سيد مدنى محمود رئيس قسم الإرشاد الزراعى بموط، وهلال عبدالرحمن رئيس الوحدة المحلية لقرى الجديدة وحضور عدد كبير من المزارعيين

 

ندوات إرشادية عن موسم البلح بمساجد الوادى (1)
ندوات إرشادية عن موسم البلح بمساجد الوادى 

 

ندوات إرشادية عن موسم البلح بمساجد الوادى (2)
ندوات إرشادية عن موسم البلح بمساجد الوادى 

 

ندوات إرشادية عن موسم البلح بمساجد الوادى (3)
ندوات إرشادية عن موسم البلح بمساجد الوادى

 

ندوات إرشادية عن موسم البلح بمساجد الوادى (4)
ندوات إرشادية عن موسم البلح بمساجد الوادى

 

ندوات إرشادية عن موسم البلح بمساجد الوادى (6)
ندوات إرشادية عن موسم البلح بمساجد الوادى

 

ندوات إرشادية عن موسم البلح بمساجد الوادى (7)
ندوات إرشادية عن موسم البلح بمساجد الوادى

 

 


الوادى الجديد

زراعة الوادى الجديد

تكييس البلح

ندوات عن موسم حصاد البلح

تمور الوادى الجديد

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