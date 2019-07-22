صور.. أوقاف الإسكندرية تشارك فى شرح مناسك الحج بمطار برج العرب لحجاج القرعة

الإسكندرية أسماء على بدر

شاركت مديرية الأوقاف بالإسكندرية فى استقبال حجاج القرعة تحت إشراف الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية فى إطار الخطة الدعوية لتوعية حجاج بيت الله الحرام وبتوجيهات الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية وتحت إشراف الشيخ حسن عبدالبصير مدير الدعوة .

وشرح الدعاة مناسك الحج لحجاج بيت الله الحرام في مطار برج العرب أثناء توجههم لأداء حج بيت الله الحرام مع التأكيد على أن الإسلام كله قائم على التيسير ورفع الحرج عليهم، مع التأكيد على أن التيسير في الحج أوجب وألزم بشرط أن يكون هذا التيسير منضبطا بضوابط الشرع .



أوقاف الإسكندرية تشارك فى شرح مناسك الحج بمطار برج العرب لحجاج القرعة



أوقاف الإسكندرية تشارك فى شرح مناسك الحج بمطار برج العرب لحجاج القرعة