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صور.. أهالى قرية الميمون ببنى سويف يطالبون بتحويلها لمدينة

الإثنين، 22 يوليه 2019 05:00 ص
صور.. أهالى قرية الميمون ببنى سويف يطالبون بتحويلها لمدينة قرية الميمون
بنى سويف أيمن لطفى

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طالب أهالى قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف، بتحويلها إلى مدينة، وذلك لكونها ثانى أكبر قرية فى عدد السكان والمساحة على مستوى محافظات مصر، ولما تضمه من منشآت خدمية متنوعة.

يقول طلعت سعد تاجر، من أبناء القرية: تقع الميمون شمال بنى سويف على الطريق الزراعى القاهرة - أسيوط، وبها محطة قطار، وكوبرى علوى قارب على الانتهاء وينقل حركة السيارات بين القرية والطريق الزراعى لتخفيف التكدس المرورى أمام مدخل القرية، وتضم الميمون "مدرسة ثانوية، أربع مدارس ابتدائية و4 إعدادية، مبنى الوحدة القروية، أربع جمعيات زراعية، وحدة تضامن اجتماعى، مستشفى قروى به وحدة غسيل متطورة، مركز خدمات بريدية مطور، سلخانة لذبح الماشية، مصانع طوب، وحدة بيطرية، مجمع خدمات عبارة عن ثلاثة طوابق بها دار مناسبات ومكاتب إدارية خدمية للهيئات الحكومية، بالإضافة إلى عدد من المساجد الكبيرة التابعة للأوقاف، فضلا عن المحال التجارية المتنوعة، والصيدليات البشرية والبيطرية.

وأضاف رمضان محمود موجه بالتربية والتعليم من أبناء القرية، أن الميمون وبنى نصير وبنى سليمان ونزلة الجنيدى كتلة سكانية واحدة ومتلاحمة دون فواصل، ويقطنها حوالى 150 ألف نسمة، ولها 4 من العمد، إلى جانب نقطة الشرطة، وهى وحدة قروية يتبعها أيضا قرية بنى حدير ومجموعة من التوابع التى يصل عددها إلى 28 عزبة، وترتفع نسبة التعليم بين مواطنى القرية ويتولى مجموعة كبيرة من أبنائها مناصب متميزة وقيادية فى القضاء والهيئات الحكومية.

وأشار محمود درويش موظف من أبناء القرية، إلى أن الميمون حصلت على أعلى نسبة تصويت بين قرى مركز الواسطى وعلى مستوى المحافظة فى الانتخابات الرئاسية الماضية، وسجلت أعلى نسبة مشاركة على مستوى المحافظة فى الاستفتاء على مواد الدستور 2019، كما يحرص أبناء القرية على المشاركة المجتمعية بالتنسيق مع المحافظة وذلك استجابة لمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته بأهمية المشاركة، إذ تبرع أحد المواطنين بإنشاء مبنى وحدة غسيل كلوى وفرشه بالتنسيق مع مديرية الصحة، كما تبرع آخر بمساحة من الأرض لتخصيصها مركز شرطة فور الموافقة على تحويل القرية إلى مدينة.

من جانبه تقدم بدوى النويشى عضو مجلس النواب عن دائرة الواسطى وكيل لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، بطلب إحاطة يتضمن تحويل قرية الميمون "مسقط رأسه" إلى مدينة، وناقشت اللجنة طلب النائب بحضور المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف الذى أعلن عن تزكيته لهذا المطلب وتوافقه مع النائب وذلك لتوافر المقومات البشرية والصناعية والتجارية بالقرية، وكذلك المساحة وعدد السكان، حيث إنها أكبر قرية بمحافظة بنى سويف وثانى أكبر قرية على مستوى الجمهورية.

قرية الميمون (1)
 
قرية الميمون (2)
 
قرية الميمون (3)
 
قرية الميمون (4)
 
قرية الميمون (5)
 
قرية الميمون (6)
 
قرية الميمون (7)
 
قرية الميمون (8)
 
قرية الميمون (9)
 

استفتاء الدستور

الواسطى

بنى سويف

قرية الميمون

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