"صحة بالقليوبية" تنظم لجنة تفتيش مفاجئة للمرور على خدمات مستشفى شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

ترأس الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، لجنة فنية متكاملة للمرور على مستشفى شبين القناطر، وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية الدائم على متابعة سير العمل داخل المستشفيات التابعة لها، وتسهيل الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

وأكد "الطباخ"، أنه تم المرور علي أقسام المستشفى المختلفة من استقبال وصيدليات وحضانات وأقسام داخلية وكذلك متابعة مدي انتظام العاملين في الأقسام المختلفة بالمستشفى ، مشيرا إلى أن اللجنة ضمت كل من الدكتور أشرف الشافعي مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد جمال مدير الطواريء، والدكتور محمود ربيع مسؤول الحضانات وعناية الأطفال، والدكتور محمد وهدان مسؤول بنك الدم، وفريق الجودة، وفريق مكافحة العدوى، والدكتورة مروة مصطفى مسؤول المستلزمات بالمديرية، ومشرفة التمريض.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن تلك اللجنة ستقوم بعمل مرور مفاجئ على عدة مستشفيات بالمحافظة، للتأكد من تقديم خدمة لائقة للمواطنين، وتفعيل جميع الخدمات بتلك المستشفيات.