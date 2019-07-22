"شاروبيم" : انتهاء الاستعدادات لعيد الأضحى بمستشفيات الدقهلية

وأكد شاروبيم ، على جاهزية جميع مستشفيات الدقهلية، ورفع درجة الاستعداد بها وتكثيف وجود الأطباء وفرق التمريض ، وتوافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ والإستقبال بهذه المستشفيات، وكميات كافية من الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم بالمستشفيات، واستعداد مراكز الغسيل الكلوى وتوافر مستلزمات جلسات الغسيل للمرضى المقرر لهم جلسات غسيل خلال أيام العيد.

وشدد المحافظ ،على جاهزية فرق الانتشار السريع تحسبًا لأى حادث، و تنفيذ خطة شاملة فى مجال مراقبة الأغذية وشن حملات مكثفة لضبط سوق ومنافذ تداول المواد الغذائية .

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على تواجد مديري المستشفيات بالتناوب مع نوابهم وتواجد الأطباء من مختلف التخصصات، مشيرا إلى أنه قد تم تحديد 15 مستشفى للإخلاء الطبي، وتوفير 30% من الأسرة لحالات الطوارئ.