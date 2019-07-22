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سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 22-7-2019

الإثنين، 22 يوليه 2019 11:33 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 22-7-2019 اليورو
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاثنين 22-7-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 18.56 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

 18.57 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.56 جنيه للشراء.

18.69 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.55 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.48 جنيه للشراء.

18.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.56جنيه للشراء.

18.69جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.57 جنيه للشراء.

18.80جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.54 جنيه للشراء.

18.69 جنيه للبيع.


سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

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