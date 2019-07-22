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سانا: إصابة 4 مواطنين بينهم طفل جراء استهداف مجموعات مسلحة بلدة بحماة

الإثنين، 22 يوليه 2019 01:32 م
سانا: إصابة 4 مواطنين بينهم طفل جراء استهداف مجموعات مسلحة بلدة بحماة الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)

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أصيب أربعة سوريين بجروح بينهم طفل، اليوم الاثنين، جراء استهداف المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية الأحياء السكنية فى بلدة السقيلبية بريف حماة الشمالى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المجموعات المسلحة المنتشرة فى بلدتى الهبيط بريف إدلب الجنوبى وكفر زيتا بريف حماة الشمالى اعتدت بالقذائف الصاروخية على منازل الأهالى فى مدينة السقيلبية، ما تسبب بإصابة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة، ووقوع دمار فى المنازل والمحال التجارية.

من جهتها، ردت وحدات من الجيش السورى العاملة بريف حماة على اعتداءات المسلحين، ودمرت لهم عددا من منصات إطلاق الصواريخ فى بلدتى الهبيط وكفر زيتا، وقضت على عدد منهم.

 


حماه

سوريا

مجموعات مسلحه

الجيش السورى

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