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رفع 40 طن قمامة ومخلفات خلال حملة بمركز ديروط فى أسيوط

الإثنين، 22 يوليه 2019 08:29 ص
رفع 40 طن قمامة ومخلفات خلال حملة بمركز ديروط فى أسيوط قمامة - أرشيفية
اسيوط _ ضحا صالح

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بأسيوط اليوم الاثنين، بشن حملة تنظيف ورفع قمامة ومخلفات ،أسفرت عن رفع 40 طن قمامة ومخلفات بالشوارع بعد تنظيفها،بناء علي توجيهات اللواء نور الدين محافظ أسيوط برفع مخلفات الشوارع والقمامة وإعادة تدويرها .

وقال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط ، إن العمل مستمر على رفع منظومة النظافة اليومية بدائرة مركز ومدينة ديروط ، والوقوف أولاً بأول على رفع وإزالة المخلفات مؤكدا انه تم  رفع القمامة والأتربة والمخلفات  بشوارع المدينة الرئيسية وبعض القري  .

 


مركز ديروط

رفع قمامة

قمامة ومخلفات

تنظيف

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