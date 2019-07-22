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رئيس جامعة كفر الشيخ: افتتاح 15 منشأة جديدة اليوم بحضور المحافظ

الإثنين، 22 يوليه 2019 02:00 ص
رئيس جامعة كفر الشيخ: افتتاح 15 منشأة جديدة اليوم بحضور المحافظ الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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يفتتح الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين عددا من المنشآت الجامعية الجديدة بمقر الجامعة، كما يشهد الافتتاح تكريم رئيس الجامعة.

ومن المقرر أن يحضر الافتتاح الدكتور إسماعيل طه محافظ كفرالشيخ، وعدد من رؤساء الجامعات وأمين المجلس الأعلى للجامعات والشخصيات العامة والمستشارين الثقافيين لبعض الدول العربية والإسلامية والصديقة.

صرح الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة بأن هذه المشروعات عبارة عن 15 مبنى تمثل الموجة الثالثة من المنشآت الجامعية خلال السنوات الثمانية الماضية، وتهدف إلى استكمال مقومات الجامعة التعليمية فى إطار خطة الجامعة لاستكمال المرافق التعليمية والبحثية بالجامعة بالإضافة إلى المرافق الداعمة للعملية التعليمية واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب للقبول فى الجامعة، وذلك فى إطار خطة الجامعة لاستكمال المرافق التعليمية والبحثية بالجامعة.

وأكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة أن المنشآت المقرر افتتاحها هى: "كلية الحاسبات والمعلومات وتتكون من خمسة طوابق وتحتوى على أربعين معمل حاسب وأربعة مدرجات سعة كل منها 400 طالب وقاعة سيمنار و10 قاعة تدريسية ومكتبة ومكاتب إدارة، ومبنى معهد علوم وتكنولوجيا النانو ويتكون من سته طوابق وقاعة سيمنار وأربعة قاعات تدريس وغرفة نظيفة مساحة 250 مترا مربعا ووحدة ميكرو إلكترونيات و38 معملا بحثيا ووحدة إنتاج الكميات الكبيرة من المواد الجديدة متناهية الصغر للاستخدام الصناعى والتجاري"، و"كلية الذكاء الاصطناعى وتتكون من سبعة طوابق تحتوى على مكاتب إدارية وقاعات ذكية ومعامل متقدمة فى مجال تصميم وتصنيع وبرمجة الروبوتات وتحليل البيانات الضخمة والأمن السيبرانى والتعلم العميق، بالإضافة إلى معامل البرمجة ونظم المعلومات الذكية" و"كلية الحقوق وتتكون من أربعة طوابق ومبنى ملحق للمدرجات"، مبنى الخدمات الطلابية والذى يضم عدد من الكافتيريات ومحلات بيع الكتب والمستلزمات الطبية والعلمية والهندسية.

وأضاف القمرى، كما تشمل الافتتاحات الإدارة العامة للجامعة ويضم مكاتب إدارية لرئيس الجامعة والنواب وأمين عام الجامعة وإدارات الجامعة ومتحف تاريخ الجامعة إلى جانب مركز المؤتمرات ويضم قاعة احتفالات كبرى بسعة 1600 مقعد ومسرح كبير بمستوى أوبرا، بالإضافة إلى قاعات سيمنار وخمسة صالونات لكبار الزوار، وكذلك المكتبة المركزية وتتكون من طابقين وتحتوى على ثلاثة أجنحة لكل من قطاع الكليات النظرية وقطاع الكليات العلمية وقطاع الكليات الطبية.

وقال القمرى، سيتم افتتاح دار الضيافة وتتكون من ستة طوابق ومدخل فندقى وتحتوى على 81 غرفة وكل غرفة تحتوى على سريرين وأربعة أجنحة لكبار الزوار ومطعم وصالتين للطعام، إلى جانب المدينة الجامعية "طالبات"، وتتكون من 6 أدوار تحتوى 124 غرفة وتستوعب 350 طالبة ضمن الإسكان المتميز.

وأضاف رئيس الجامعة، افتتاح المرحلة الثانية من كلية الهندسة يشمل ثلاثة مبانٍ للورش والمعامل وبعض المدرجات، إلى جانب ورش كلية الزراعة ويتكون من طابقين لخدمة العملية التعليمية بكلية الزراعة، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المدرجات المركزية بالجامعة وتشمل 2 مدرج بسعة 400 طالب لكل منهما، كمما يتم افتتاح المرحلة الثانية من المطعم المركزى للطلبة ورفع كفاءة للمطعم لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة بالجامعة، وافتتاح المسرح المدرسى التى قامت الجامعة بإنشائه لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بديلا عن المسرح القديم داخل حرم الجامعة والذى تم هدمه.


كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ

افتتاح عدد من المنشات الجامعية

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