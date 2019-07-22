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رئيس جامعة أسيوط: حريصون على تأهيل طلاب المدارس الفنية لتلبية احتياجات سوق العمل

الإثنين، 22 يوليه 2019 02:00 م
رئيس جامعة أسيوط: حريصون على تأهيل طلاب المدارس الفنية لتلبية احتياجات سوق العمل طلاب التعليم الفنى بالمجمع التعليمى التكنولوجى المتكامل بأسيوط
أسيوط ـ فريق المحافظات

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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على أهمية التعليم الفنى باعتباره أحد الركائز الأساسية للتعليم والتعلم وتطوير الصناعة المصرية، مشيداً فى ذلك بدور المجمعات التكنولوجية المتكاملة باعتبارها وسيلة تفتح مسارات وطرق جديدة أمام خريجى المدارس الفنية لاكتساب المزيد من المهارات والخبرات التطبيقية التى من شأنها المساهمة فى رفع مستوى تأهيلهم العملى وربطهم ببيئة العمل الفعلية.

وشدّد رئيس جامعة أسيوط، على أهمية دور الجامعة باعتبارها الشريك التعليمى المصرى للمجمع التعليمى التكنولوجى "الألمانى – المصري" بأسيوط فى تحقيق الاستفادة المثلى من تكامل الإمكانيات المادية والبشرية داخل الجامعة فى الارتقاء بالقدرات ومواكبة التقدم التكنولوجى المتسارع وفقاً للمعايير العالمية للمهارات الفنية .

جاء ذلك فى تصريح له عقب تلقيه تقريرا من الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حول زيارتها برفقة الدكتور عادل عبده مدير المجمع التعليمى التكنولوجى المتكامل بأسيوط، لعدد من مواقع تدريب طلاب المجمع داخل مراكز الصيانة التابعة للجامعة .

وخلال الزيارة أكدت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أهمية إتاحة الفرصة للطلاب للتدريب والتعرف على بيئات العمل المختلفة وتعميق فهمهم للتكنولوجيات والتقنيات الحديثة لتخريج جيل من الفنيين والتكنولوجيين قادر على النهوض بالصناعة والاقتصاد المصرى والمنافسة فى سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً , مشيدةً فى ذلك بجهود كلٍ من الطلاب والقائمين على التدريب وحرصهم على الالتزام وتحمل المسئولية وممارسة العمل التطبيقى بكل جدية .

موضحة إلى ما شهده مشاركة جامعة أسيوط فى المبادرة الرئاسية صنايعية مصر من خطوات جادة وفاعلة وإقبال من شباب المحافظة للتدريب والتأهيل على عدد من الحرف والمهن اليدوية

وحول تفاصيل التدريب أوضح الدكتور عادل عبده مدير المجمع التعليمى التكنولوجى المتكامل بأسيوط، أن التدريب يعد الثانى لطلاب المجمع والأول من نوعه داخل الجامعة, وذلك فى إطار مساهمة الجامعة فى مبادرة صنايعية مصر والتى تسهم من خلالها الجامعة ببرامج تدريبية قصيرة المدى متنوعة التخصصات لطلاب وخريجى التعليم الفنى .

وأشار مدير المجمع التعليمى التكنولوجى المتكامل بأسيوط، إلى أن التدريب لهذا العام استهدف نحو 20 طالباً من طلاب الفرقة الثانية بالمدرسة الثانوية التكنولوجية التابعة للمجمع وذلك داخل ورش "الكهرباء, التبريد والتكييف, الطلمبات" بالجامعة, والذى بدأت فعالياته فى 7 من يوليو الجارى والممتدة على مدى 10 أسابيع متتالية لتنتهى فى 22 من أغسطس المقبل , ويتولى الإشراف على التدريب نخبة متميزة من المهندسين والمتخصصين بإدارة التدريب داخل المجمع ومراكز الصيانة .

رئيس جامعة أسيوط يؤكد علي أهمية التعليم الفني (1)
رئيس جامعة أسيوط يؤكد علي أهمية التعليم الفني

 

رئيس جامعة أسيوط يؤكد علي أهمية التعليم الفني (2)
رئيس جامعة أسيوط يؤكد علي أهمية التعليم الفني

 

رئيس جامعة أسيوط يؤكد علي أهمية التعليم الفني (4)
رئيس جامعة أسيوط يؤكد علي أهمية التعليم الفني

 

رئيس جامعة أسيوط يؤكد علي أهمية التعليم الفني (6)
رئيس جامعة أسيوط يؤكد علي أهمية التعليم الفني

 

رئيس جامعة أسيوط يؤكد علي أهمية التعليم الفني (7)
رئيس جامعة أسيوط يؤكد علي أهمية التعليم الفني

 

رئيس جامعة أسيوط يؤكد علي أهمية التعليم الفني (8)
رئيس جامعة أسيوط يؤكد علي أهمية التعليم الفني

 

رئيس جامعة أسيوط يؤكد علي أهمية التعليم الفني (9)
رئيس جامعة أسيوط يؤكد علي أهمية التعليم الفني

 


اسيوط

جامعة اسيوط

صنايعية مصر

التعليم الفني

خريجى المدارس الفنية

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