حملة إزالة مكبرة لمجابهة مافيا مخالفات البناء شرق الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شن حى ثان المنتزه شرق الاسكندرية، تحت قيادة العميد خالد كشك، رئيس الحى حملة إزالة مكبرة من خلال لجنة الإزالة برئاسة مصطفى عبدالسلام سكرتير عام الحى، وبعضوية وحدة الإيقاف والتحفظ وممثل عن إدارة المشروعات والعضو القانونى.

وتم خلال الحملة القيام بتنفيذ قرار الإزالة رقم 3254 لسنة 2014، حيث تم تسليم مقاول الهدم ثانى عقار يسار بشارع 12 من شارع 45 يسار بالعصافرة قبلى لتنفيذ الإزالة الفورية للطوابق من الثانى عشر علوى حتى الخامس عشر علوى.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بشأن مجابهة مخالفات البناء بشتى أحياء المحافظة.

من جهة أخرى، عقد رئيس الحى اللقاء الجماهيرى الأسبوعى لحى ثان المنتزه، حيث ترأس اللقاء العميد خالد كشك رئيس الحى، وبحضور ممثلى الإدارات المعنية.

وخلال اللقاء تم موافاة المواطنين الذين سبق وتقدموا بشكاوى خلال اللقاء السابق بالردود الخاصة بتلك الشكاوى، والتعرف على شكاوى المواطنين الجديدة، وتم بحث عدد من هذه الشكاوى فورا أثناء اللقاء، وإحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم حيالها.