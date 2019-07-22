جهاز تنمية المشروعات بالوادى الجديد يمول 14مشروع متنوع بتكلفة 1,2 مليون جنيه

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالوادى الجديد،عن ضخ 1.2 مليون جنية لتنفيذ 14 مشروع تجارى،وإنتاج حيوانى وخدمى بالمحافظة، خلال الفترة من 1 يونيه حتى 30 يونية،وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة لدعم وتنمية المشروعات المتنوعه من خلال الإقراض بفوائد بسيطة.

وقال محمود سبع مديرعام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالوادى الجديد،أن تلك المشروعات وفرت 30 فرصة عمل لأبناء المحافظة،مشيرا بأن تمويل المشروعات تم من خلال جهات وسيطة كالبنوك والجمعيات الأهلية وأيضا من خلال الإقراض المباشر من الجهاز.