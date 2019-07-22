جامعة سوهاج تفتتح مدرسة للتعليم الفنى المزدوج بكلية التعليم الصناعى

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج عن افتتاح المدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بمقر كلية التعليم الصناعى بالجامعة، وذلك للحاصلين على الشهادة الإعدادية، بدءاً من العام الدراسى الجديد 2019- 2020، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الجامعة عصر اليوم مع محمود العجمى مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة، وبحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، والدكتور أحمد عبد الرحيم عميد كلية التعليم الصناعى، والدكتور شعبان حلمى رئيس لجنة التواصل الاجتماعى بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة، إن تجربة افتتاح المدرسة تتم لأول مرة بسوهاج عقب صدور القرار الوزارى الخاص بها، وتقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام بمجموع 240 درجة فأكثر، بشرط اجتياز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، موضحاً أنه سيتم قبول 60 طالبا فقط هذا العام ممن تنطبق عليهم الشروط، عقب تقديم ملف القبول واستيفاء الأوراق المطلوبة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 25 أغسطس القادم، مشيراً إلى أن التقديم والاختبارات والدراسة ستكون بمقر كلية التعليم الصناعى بمنطقة حى غرب بمدينة سوهاج.

ومن جانبه قال محمود العجمى، إن مدة الدراسة 3 سنوات فى تخصصى التكييف والتبريد، والسكرتارية الطبية بحد اقصى 30 طالب وطالبة فى كل تخصص، موضحاً أن أوراق التقديم تتضمن مستخرج رسمى من شهادة التخرج، وعدد 6 صور شخصية، وشهاد الميلاد المميكنة، وبطاقة الرغبات، ونموذج التأمين الصحى للطالب، وسداد الرسوم المقررة بأحد البنوك الحكومية، او بالبريد لحساب صندوق دعم المشروعات التعليمية.

وأشار الدكتور شعبان حلمى إلى أن المدرسة الفنية المزدوجة ستؤهل الخريجين للالتحاق بالكليات والمعاهد العليا فى ذات التخصص، مضيفاً أن افتتاح المدرسة يأتى فى اطار اهتمام الجامعة بخدمة المجتمع المحلى ومد يد العون للنهوض بالتعليم الفنى وتحسين مخرجاته لمواكبة سوق العمل.

جدير بالذكر أن الجامعة تعد الثانية على مستوى الجمهورية فى تطبيق تجربة المدارس الفنية المزدوجة.