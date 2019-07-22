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جامعة المنوفية تمنح شهادات تدريب للمشاركين فى تبادل طلاب الجامعات العربية

الإثنين، 22 يوليه 2019 11:58 ص
جامعة المنوفية تمنح شهادات تدريب للمشاركين فى تبادل طلاب الجامعات العربية منح الشهادات للطلاب الوافدين
المنوفية _محمد فتحى

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منح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية شهادات إتمام التدريب للطلاب العرب الوافدين لجامعة المنوفية فى برنامج تبادل تدريب طلاب الجامعات العربية من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالمملكة العربية السعودية، ومن جامعة الأنبار بالعراق، حيث أنهى الطلاب التدريب فى كليات الحاسبات والمعلومات، الطب، الصيدلة والزراعة.

أعرب رئيس جامعة المنوفية فى بيان عن سعادته بوجود الطلاب فى رحاب جامعة المنوفية، والتدريب بكليات الجامعة والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس، وأن الجامعة تفتح أبوابها دئما لاستقبال الطلاب العرب من جميع الجامعات العربية لتبادل الخبرات وتطوير العملية التعليمية والبحثية والعملية على كافة المستويات، متمنيا لهم التوفيق ونقل تجربتهم بجامعة المنوفية إلى جامعاتهم.

كما تلقى مبارك تقريرا مفصلا من الطلاب عن فترة تدريبهم، وماتم خلال هذه الفترة، موجهين الشكر لمجهودات القائمين على التدريب وحسن الاستقبال وتوفير كافة سبل الدعم والراحة.

حضر اللقاء المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، مها الشريف مدير عام شئون التعليم والطلاب بالجامعة.

 

منح شهادات إتمام التدريب (1)
منح شهادات إتمام التدريب (1)

 

منح شهادات إتمام التدريب (2)
منح شهادات إتمام التدريب (2)

 

منح شهادات إتمام التدريب (3)
منح شهادات إتمام التدريب (3)

 

منح شهادات إتمام التدريب (4)
منح شهادات إتمام التدريب (4)

 


المنوفيه

محافظه المنوفيه

رئيس جامعه المنوفيه

طلاب الجامعات العربية

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