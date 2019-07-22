سوبر كورة
Ads
الإثنين، 22 يوليه 2019 04:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة الزقازيق: 450 طالبا وطالبة سجلوا بمكتب التنسيق الإلكترونى

الإثنين، 22 يوليه 2019 03:29 م
جامعة الزقازيق: 450 طالبا وطالبة سجلوا بمكتب التنسيق الإلكترونى دورة تدريبية عن إعداد للمفردة الاختبارية لكليات القطاع الصحى بجامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل مكتب التنسيق الإلكترونى بجامعة الزقازيق لليوم الثانى على التوالى استقبال طلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى للعام الدراسى الجديد 2019 -2020 من القسمين العلمى والأدبى لتسجيل رغباتهم من صباح أمس وتستمر حتى الخميس 25 يوليو ، بحد أدنى 97.07% للشعبة العلمية، و 95% فأكثر لطلاب الشعبة الرياضية، و80% لطلاب الشعبة الأدبية.

 

وقال الدكتور شريف الجوهرى مدير عام شئون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة برعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفرت كافة ما يلزم لإتمام عملية تسجيل الرغبات إلكترونياً فى سهولة ودقة.

 

ويقوم عليها فريق من الإداريين المؤهلين والمدربين لإجراء أعمال التنسيق مضيفاً أن المعامل شهدت إقبالاً كثيفاً حيث سجل 450 طالبا وطالبة حتى الآن، ويستمر توافد الطلاب وأولياء أمورهم يومياً حتى الساعة الثالثة عصراً .

 

وأشار الجوهرى إلى أن المكتب على أقصى درجة من الجاهزية من أجهزة كمبيوتر وأخصائيين إدخال بيانات، بالإضافة إلى وجود مكتب استعلامات للرد على أى استفسارات لتيسير عملية التسجيل .

 

وعلى جانب آخر، تواصل دورة إعداد للمفردة الاختبارية لكليات القطاع الصحي لليوم الثاني على التوالي أعمالها بمركز القياس والتقويم بهدف إعداد كوادر مؤهلة لإعداد كافة أنواع الاختبارات وفق المعايير العالمية ونظم مراجعة الاختبار وإعداد التقارير الإحصائية وكيفية إعداد بنوك الأسئلة يمحاضر فيها الدكتورة  جيهان صادق أستاذ الطفيليات بكلية الطب البشري جامعة المنوفية.

وصرح الدكتور محمد عوض البربري مدير المركز، بأن هذه الدورة  تأتي ضمن الدعم الفنى والتعاون مع قطاعات التمريض والصيدلة والطب البشري وتليها دورة حول (مراجعة الاختبار وإعداد بنوك الأسئلة والتقارير لكليات القطاع الصحي) تعقد على مدى ثلاثة أيام نهاية الشهر الجارى، مشيرا إلي أنه سيتم متابعة المتدربين للتطبيق وتدريب أجيال جديدة بكلياتهم .

وأعلن البربري عن عقد دورة مجانية عن التخاطب  بعد غد الأربعاء في إطار الأنشطة المجتمعية التي يقدمها المركز للطلاب والخريجين .  

 

450 طالبا وطالبة سجلوا بمكتب التنسيق الإلكترونى (1)
450 طالبا وطالبة سجلوا بمكتب التنسيق الإلكترونى 

 

450 طالبا وطالبة سجلوا بمكتب التنسيق الإلكترونى (2)
450 طالبا وطالبة سجلوا بمكتب التنسيق الإلكترونى 

 

450 طالبا وطالبة سجلوا بمكتب التنسيق الإلكترونى (3)
450 طالبا وطالبة سجلوا بمكتب التنسيق الإلكترونى 

 

 

جانب من الدورة (1)
جانب من الدورة

 

جانب من الدورة (2)
جانب من الدورة

 

جانب من الدورة (3)
جانب من الدورة 

الشرقية

محافظة الشرقية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة الزقازيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تنسيق المرحلة الاولى 2019.. التنسيق بجامعة الزقازيق يستقبل طلاب المرحلة الأولى

الأحد، 21 يوليه 2019 12:52 م

محافظ الشرقية و رئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال انشاء مستشفي العاشر الجامعي

السبت، 20 يوليه 2019 11:56 ص

مركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق يعقد دورات تدريبية لكليات القطاع الصحى

الخميس، 18 يوليه 2019 02:18 م

جامعة الزقازيق تشارك فى تنظيم المؤتمر الدولى الـ13 للتخصصات الهندسية برومانيا

الخميس، 18 يوليه 2019 12:54 م

صور.. تزويد مستشفيات جامعة الزقازيق بـ15 غرفة عمليات "كبسولة" لجراحات زراعة الكبد

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:58 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الأبقار لا تقل عن سنتين والجمال 5 سنوات.. الإفتاء توضح سن الأضحية

فيديو.. الأبقار لا تقل عن سنتين والجمال 5 سنوات.. الإفتاء توضح سن الأضحية

شباب فراعنة اليد يهزمون فرنسا 37 / 32 فى كأس العالم بإسبانيا

شباب فراعنة اليد يهزمون فرنسا 37 / 32 فى كأس العالم بإسبانيا

الأربعاء.. الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

الأربعاء.. الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

مدير الكلية البحرية: طلابنا لديهم مستقبل كبير وواعد فى ظل التطوير والتحديث.. اللواء إيهاب صلاح: المعدات الحديثة تطلبت صناعة فرد مقاتل قادر على استخدامها.. والتميز سمة الطلاب فى الكلية

مدير الكلية البحرية: طلابنا لديهم مستقبل كبير وواعد فى ظل التطوير والتحديث.. اللواء إيهاب صلاح: المعدات الحديثة تطلبت صناعة فرد مقاتل قادر على استخدامها.. والتميز سمة الطلاب فى الكلية

حسام البدرى يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويقرر العودة للتدريب

حسام البدرى يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويقرر العودة للتدريب

اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة