جامعة الزقازيق: 450 طالبا وطالبة سجلوا بمكتب التنسيق الإلكترونى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

يواصل مكتب التنسيق الإلكترونى بجامعة الزقازيق لليوم الثانى على التوالى استقبال طلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى للعام الدراسى الجديد 2019 -2020 من القسمين العلمى والأدبى لتسجيل رغباتهم من صباح أمس وتستمر حتى الخميس 25 يوليو ، بحد أدنى 97.07% للشعبة العلمية، و 95% فأكثر لطلاب الشعبة الرياضية، و80% لطلاب الشعبة الأدبية.

وقال الدكتور شريف الجوهرى مدير عام شئون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة برعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفرت كافة ما يلزم لإتمام عملية تسجيل الرغبات إلكترونياً فى سهولة ودقة.

ويقوم عليها فريق من الإداريين المؤهلين والمدربين لإجراء أعمال التنسيق مضيفاً أن المعامل شهدت إقبالاً كثيفاً حيث سجل 450 طالبا وطالبة حتى الآن، ويستمر توافد الطلاب وأولياء أمورهم يومياً حتى الساعة الثالثة عصراً .

وأشار الجوهرى إلى أن المكتب على أقصى درجة من الجاهزية من أجهزة كمبيوتر وأخصائيين إدخال بيانات، بالإضافة إلى وجود مكتب استعلامات للرد على أى استفسارات لتيسير عملية التسجيل .

وعلى جانب آخر، تواصل دورة إعداد للمفردة الاختبارية لكليات القطاع الصحي لليوم الثاني على التوالي أعمالها بمركز القياس والتقويم بهدف إعداد كوادر مؤهلة لإعداد كافة أنواع الاختبارات وفق المعايير العالمية ونظم مراجعة الاختبار وإعداد التقارير الإحصائية وكيفية إعداد بنوك الأسئلة يمحاضر فيها الدكتورة جيهان صادق أستاذ الطفيليات بكلية الطب البشري جامعة المنوفية.

وصرح الدكتور محمد عوض البربري مدير المركز، بأن هذه الدورة تأتي ضمن الدعم الفنى والتعاون مع قطاعات التمريض والصيدلة والطب البشري وتليها دورة حول (مراجعة الاختبار وإعداد بنوك الأسئلة والتقارير لكليات القطاع الصحي) تعقد على مدى ثلاثة أيام نهاية الشهر الجارى، مشيرا إلي أنه سيتم متابعة المتدربين للتطبيق وتدريب أجيال جديدة بكلياتهم .

وأعلن البربري عن عقد دورة مجانية عن التخاطب بعد غد الأربعاء في إطار الأنشطة المجتمعية التي يقدمها المركز للطلاب والخريجين .



450 طالبا وطالبة سجلوا بمكتب التنسيق الإلكترونى



450 طالبا وطالبة سجلوا بمكتب التنسيق الإلكترونى



450 طالبا وطالبة سجلوا بمكتب التنسيق الإلكترونى



جانب من الدورة



جانب من الدورة