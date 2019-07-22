جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع شركة أنربك للبترول لخدمة المجالات البحثية

الإسكندرية - أسماء على بدر

وقع الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والكيميائى محمد على حسنين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنربك صباح اليوم، إتفاقية للتعاون المشترك بين الجانبين فى المجالات الهندسية والمشروعات العلمية والبحثية ورفع الكفاءة العلمية للعاملين بقطاع البترول، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية، متمثلة فى كلية الهندسة وقطاع البترول متمثل فى شركة انربك.

وقال رئيس الجامعة فى بيان أن البروتوكول يشمل تنفيذ برامج دراسات عليا تخصصية فى مجال هندسة البترول والغاز الطبيعى "دبلوم ـ ماجستير" وتأهيل الإدارة الوسطى ورفع كفاءتهم العلمية والمهنيئة من خلال كلية الهندسة، وكذلك تقديم الخدمات الإستشارية الهندسية المتكاملة فى كافة التخصصات الهندسية والإختبارات المعملية بمعامل الكلية المختلفة وتنفيذ البرامج التدريبية الفنية المتخصصة.

حضر توقيع الإتفاقية الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتورعصام وهبه وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع، والكيميائى عصام شاهين مساعد رئيس الشركة لتخطيط الإنتاج، والكيميائى عبد الحميد أمين مساعد رئيس الشركة للعمليات، والمهندسة غادة شحاته مدير عام المكتب الفنى بالشركة، وهشام عياد مدير الإعلام بشركة انربك.

رئيس جامعة الإسكندرية مع العضو المنتدب لشركة إنربك

رئيس جامعة الإسكندرية مع العضو المنتدب لشركة إنربك