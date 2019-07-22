ثقافة شمال سيناء تطرح مسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الثقافة بشمال سيناء فى بيان لها، أنها تلقت المشاركين فى مسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، حتى أغسطس المقبل، والتى أطلقها قطاع شؤون الإنتاج الثقافى تحت رعاية وزيرة الثقافة.

وكان القطاع برئاسة المخرج خالد جلال قد أعلن فى شهر يونيو الماضى عن إنطلاق الموسم الثانى من مسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، وتجرى المسابقة فى فروع " الغناء - التلحين - التأليف - التوزيع الموسيقى" .

يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها ٢٠ ألف جنيه، والثانى على ١٥ ألف جنيه، والثالث على ١٠ آلاف جنيه.

وتشترط المسابقة ألا يقل عمر المتسابق عن ١٨ عاما ولا يزيد عن ٤٥ عاما، وأن يكون مصرى الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن ٤ دقائق ولا تزيد عن ١٠ دقائق، ويقدم المتسابق إقرار موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم فى المسابقة من أى جهة أخرى من قبل .

يقدم العمل الفنى كاملا عبارة عن أغنية وطنية ( كلمات - لحن - غناء ) على DVD بعدد ٣ نسخ، وتسحب استمارات المشاركة من مقر قطاع شئون الإنتاج الثقافى لساحة دار الأوبرا بالجزيرة .

ويقدم القطاع المسابقة مجانا دون أى رسوم للاشتراك، كما تُسحب الاستمارات مجانا أيضا للراغبين بالإشتراك فى المسابقة، بهدف تقديم خدمة فنية واكتشاف جيل جديد من الموهوبين والمبدعين .