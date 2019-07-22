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ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

الإثنين، 22 يوليه 2019 12:03 م
ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى ناصف ساويرس
كتب - أحمد يعقوب

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قفزت ثروة رجل الأعمال المصرى، ناصف ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، بنحو 1.5 مليار دولار، ما يعادل 25 مليار جنيه، على مدار الشهور القليلة الماضية، التى شهدت صعود نادى "آستون فيلا" الإنجليزى، إلى النسخة القادمة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، فى شهر مايو الماضى، وشراكة "أو سى آى إن فى"، مع "بترول أبوظبى الوطنية "أدنوك"، لتكوين أكبر منصة ترتكز على تصدير الأسمدة النيتروجينية عالميًا، وأكبر منتج لها على مستوى منطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 
وقالت مجلة فوربس الأمريكية، اليوم الاثنين، فى التحديث اللحظى لثروات الأغنياء، إن ثروة رجل الأعمال المصرى، ناصف ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، والبالغ من العمر 58 عامًا، قفزت لتسجل 7.9 مليار دولار - ما يعادل 131 مليار جنيه - مقارنة بثروة تقدر بنحو 6.4 مليار دولار، فى بداية شهر مارس الماضى.
 
وأضافت "فوربس" المتخصصة فى رصد وتتبع ثروات وأخبار المشاهير، أن نمو الثروة يتم قياسها عن طريق خدمة لحظية، لرصد الأصول المالية المملوكة لرجال الأعمال والمشاهير وتغير الأسهم المملوكة له فى أسواق المال العالمية، مؤكدة أن ناصف ساويرس، يتربع على رأس قائمة أغنى أغنياء العرب ومصر فى 2019، ويحتل المرتبة الـ252 بين قائمة أثرياء العالم.
 
وكشفت مجلة فوربس فى خدمتها اللحظية، أن جيف بيزوس، صاحب شركة "أمازون" العالمية، تصدر قائمة أغنياء العالم لعام 2019، بثروة تقدر بنحو 161.2 مليار دولار.
 
وترصد المجلة العالمية الثروات عن طريق حصر إجمالى الأصول المملوكة لرجل الأعمال أو المستثمر عن طريق الملكية المباشرة فى شركات متداولة فى أسواق المال العالمية، أو الشركات المعلنة بشكل رسمى، ودشنت "فوربس" خدمة لرصد التتبع اللحظى لثروات أغنياء العالم، والتى تضاف للقائمة السنوية التى تصدرها فى بداية الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام.
 
وأعلنت شركة "أو سى آى إن فى"، الشهر الماضى، عن إبرامها شراكة استراتيجية مع شركة بترول أبوظبى الوطنية "أدنوك"، وتنص الشراكة على إنشاء مشروع مشترك من خلال دمج أصول "شركة أدنوك للأسمدة" فى منصة شركة "أو سى آي" للأسمدة النيتروجينية فى منطقتى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 
 
وستصبح الشركة الجديدة أكبر منصة ترتكز على تصدير الأسمدة النيتروجينية عالمياً، وأكبر منتج لها على مستوى منطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين طن من اليوريا و1.5 مليون طن من الأمونيا.
 
وبحسب التقارير المبدئية لعام 2018، تقدر الإيرادات السنوية للشركة الجديدة بـ 1.74 مليار دولار، وستمتلك شركة "أو سى آي" نسبة قدرها 58% فى رأس مال الشركة الجديدة مقابل نسبة قدرها 42% لصالح شركة أدنوك .
 
وتأهل نادى "آستون فيلا" الإنجليزى، فى نهاية شهر مايو الماضى، إلى النسخة القادمة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتى تبدأ فعالياتها الشهر المقبل.
 
وقال ناصف ساويرس، فى تصريحات خاصة سابقة لـ"اليوم السابع"، إنه سوف يعمل خلال الفترة المقبلة، على استمرار تقديم نادى "أستون فيلا" للأداء الجيد خلال مباريات الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم فى الموسم الجديد، مؤكدًا أن هذا الفوز يعد فرصة جيدة أن يكون هناك منصة للاعبين المصريين فى الدورى الإنجليزى.
 
وأضاف رجل الأعمال المصرى، ناصف ساويرس، مالك نادى "آستون فيلا" الإنجليزى، إن "إنجاز تأهل النادى الإنجليزى، إلى النسخة القادمة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، جاء بتوفيق من الله ودعوات أمى"، مؤكدًا أنه عمل على تكوين فريق محترف وهيكل جديد للنادى، وامتلاك لاعبين محترفين.
 
ناصف
 
 

ناصف ساويرس

ثروة ناصف ساويرس

أستون فيلا

أغنياء مصر

اليوم السابع بلس

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