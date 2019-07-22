توافد السائحين لزيارة سوق الخضار بالغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

توافد سياح من جنسيات مختلفة، ظهر اليوم الاثنين، على زيارة سوق الخضار بميدان الدهار بمدينة الغردقة، والذى يعد من أقدم الاسواق بمحافظة البحر الأحمر .

وتدخل زيارات السياح للمناطق الشعبية بالغردقة، مثل سوق الخضار والأماكن القديمة بالمدينة، ضمن الرحلات التى تنظمها شركات السياحة للسياح تحت مسمى "جولة البلد".

من جانبه، علق بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحين بالغردقة، أن جولات البلد التى يقوم بها السياح بالغردقة ضمن البرنامج الترفيهى الذى تنظمه الشركات للسياح، ويتضمن زيارة شارع البازرات، والمزارات الاسلامية، وورشة صناعة السفن وسوق الخضار.

وأضاف أبو طالب لـ "اليوم السابع"، أن السياح يعجبون جدا بتلك الرحلات لمعرفة ثقافة الشعب المصرى، وخلال زيارتهم لسوق الخضار يقومون بشراء الفاكهة والخضروات، ويلتقطون صورا للسوق خلال تفقدهم.