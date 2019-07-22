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تنفيذ حملات مكبرة لإزالة وصيانة الإنارة ورفع القمامة فى مراكز الدقهلية

الإثنين، 22 يوليه 2019 06:05 م
تنفيذ حملات مكبرة لإزالة وصيانة الإنارة ورفع القمامة فى مراكز الدقهلية رفع قمامة - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن تنفيذ حملات نظافة يومية وإزالة للمخالفات ورفع التعديات ومتابعة أعمال الصيانة اليومية والدورية بمختلف مراكز المحافظة، حيث نفذت المهندسة سوسن يوسف، رئيس مركز ومدينة المنصورة قرارا بإزالة هنجر صاج على مساحة 250 مترا بقرية بلجاى، ورفع الرمال والأتربة من جانبى الطريق بمحيط سور جامعة المنصورة أمام بوابة توشكى وميدان الشهداء.

 

كما قامت بمتابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بطريق سندوب أجا،وأعمال الرش لمكافحة الناموس بالقرى التابعة، وصيانة أعمدة الإنارة، ومتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة من جميع القرى التابعة لرئاسة المركز، بالإضافة إلى أعمال رفع الرمال والأتربة من جانبى طرق سندوب/أجا،وسندوب/ السنبلاوين، ورفع الرمال والأتربة من ميدان سندوب وكوبرى سندوب العلوى وأسفل كوبرى سندوب وأمام مستشفى المنصورة العسكري.

 

وفى مركز بنى عبيد قام جمال شحاتة، رئيس المركز بمتابعة رفع المخلفات وأكوام القمامة المتواجدة بالحاويات، من أماكن تجمعها وفى محيط السوق الأسبوعى وصولا إلى مقابر المدينة، بالإضافة إلى رفع المخلفات وأكوام القمامة المتواجدة بقرية الصلاحات، وكفر الصلاحات وأمام المساكن الشعبية بالقرية ومدرسة الصنايع ومداخل ومخارج الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق الوحدة.

 

وفى مركز السنبلاوين قام السيد صبح، رئيس المركز بمتابعة خروج معدات الحملة الميكانيكية وتوزيعها للعمل فى مجال النظافة العامة والإنارة وأعمال النظافة ورفع القمامة من حى السوعة وشارع مصطفى كامل وشارع الزراعية وصلاح سالم، ومسح شارع المعاهدة وصيانة خلايا وأعمدة بطريق ميت غمر ومقابر السنبلاوين وأعمال الرش ضد الناموس والحشرات الطائرة بحى البستان.

 

وفى مركز بلقاس قام اللواء حسام لبيب، رئيس مركز ومدينة بلقاس بمتابعة رفع القمامة من نطاق الوحدة المحلية بالشوامى حيث تم رفع 14 طن قمامة ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بقلابشو.

 

أما فى مركز شربين فقد قام محمد أبو العنين، رئيس المركز بمتابعة أعمال حملة نظافة بقرية دنجواى وتمهيد مطلع البحر حتى مساكن الهيمة، كما تم إيقاف تشوين مواد بناء لتجهيزها لبناء مخالف فى منطقة المؤسسة بدنجواي.


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