تموين الأقصر تضبط 260 كيلو "كبدة ودجاج بانيه" منتهية الصلاحية

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملة بناء على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لمراقبة الأسواق والأسعار والتأكد من صلاحية السلع و متابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والتأكد من الكميات الواردة والمنصرفه بالسعر الرسمى ومتابعة وزن اسطوانات البوتاجاز والمرور على المحلات التجارية ومنافذ بيع اللحوم والدواجن.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إن الحملة خرجت بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري، وتمكنت من ضبط 260ك كبدة ودجاج بانيه منتهي الصلاحية قبل طرحها بالأسواق وتحرر محضر 503 جنح أمن الدولة لعام 2019، وجارى العرض على النيابه العامة.



ضبط 260 كيلو كبدة ودجاج بانيه منتهية الصلاحية