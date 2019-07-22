تعليم بنى سويف : حريق غرفة أمن مدرسة أحمد عبده سببه وصلة كهرباء عشوائية

وأضاف، أن فرد الأمن يستخدم وصلة كهربائية عشوائية داخل حجرته، بمدخل المدرسة، وعند تفقده الفصول والمعمل فوجيء بألسنة اللهب والدخان تتصاعد من الغرفة، فعاد مسرعا وأبلغ قوات الحماية المدنية، والتى تمكنت من إخماد الحريق بالتعاون مع أهالى المنطقة وأصحاب المحال التجارية المجاورة للمدرسة .

وتلقى العقيد عمرو عطية، مدير إدارة الحماية المدنية، إخطارا من شرطة النجدة بإندلاع حريق بمدرسة الشهيد أحمد محمد عبده إسماعيل التجريبيه بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف .

وانتقلت سيارتا إطفاء إلى مكان الحادثة، وتبين اشتعال النيران داخل غرفة مسؤول الأمن، بسبب وجود وصلة كهربائية عشوائية بها، وسيطرت القوات على النيران واخمدتها بمساعدة أهالى المنطقة وتحرر محضر بالواقعة.