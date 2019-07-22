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تعرف علي فعاليات وندوات ومحاضرات قصور ثقافة الأقصر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

الإثنين، 22 يوليه 2019 06:15 م
تعرف علي فعاليات وندوات ومحاضرات قصور ثقافة الأقصر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو قصر ثقافة
الأقصر – أحمد مرعى

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تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة، لتنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية داخل محافظة الأقصر، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 يوليو الجارى بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، وذلك بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو المجيدة.

وفيما يلي نرصد خريطة الفعاليات الثقافية بالأقصر خلال الـ3 أيام المقبلة:-

يوم الثلاثاء 23 يوليو يعقد قصر ثقافة الأقصر ندوة عن "ثورة 23 يوليو" يلقيها عبد العاطى محمد، إلى جانب محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو والآثار المترتبة" بقصر ثقافة بهاء طاهر، يلقيها النوبى عبد الراضى، وتنفيذ ورشة تعليم الرسم فى مكتبة الرزيقات قبلى يديرها شعبان بغدادى.

يوم الأربعاء 24 يوليو يعقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "مفهوم الثقافة لدى الجميع"، وتعقد مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "بطولات الجيش المصرى والتحامه مع الشعب فى ثورة 23يوليو"، إلى جانب إقامة مكتبة الكيمان الثقافية أمسية شعرية عن ثورة 23 يوليو لأحمد أمين.

يوم الخميس 25 يوليو يقيم قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنون تشكيلية لتعليم فن البورتريه تدريب هاجر سيد، كذلك تقيم مكتبة المحاميد قبلى الثقافية ندوة بعنوان "اهم إنجازات ثورة يوليو" بمركز شباب المحاميد قبلى يديرها حسن محمود، الى جانب إقامة ندوة "التطرف الفكرى وكيفية محاربته" بمكتبة الدير الثقافية تلقيها منى رمضان، بالإضافة لإقامة مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر على حسان.

 

 


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