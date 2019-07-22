تطهير محطات المياه بالأقصر وتنظيف مرشح مياه نجع خميس بالطود

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، أعمالها في خطط تطهير محطات ومرشحات مياة الشرب، حيث تم البدء في أعمال نظافة وتطهير مرشح مياة نجع خميس التابع لإدارة مياة الشرب بالطود.

وقال اللواء محمد يحيي كمال ، رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه كلف المهندس نجار أحمد الصغير، مدير عام إدارة مياه الشرب بالطود، بأعمال النظافة والتطهير المستمرة داخل محطات ومرشحات مياه الشرب، حيث قام العاملين بمرشح مياه نجع خميس بنظافة وتطهير مأخذ المرشح من الحشائش والمخلفات.

وأكد محمود إبراهيم ، رئيس مرشح مياه نجع خميس بمدينة الطود، أن عملية النظافة والتطهير للمأخذ تم البدء فيها بصورة طبيعية حيث تقوم إدارة مياة الطود بتنقيتها لضمان إستمرار وصول المياه النظيفة والنقية إلى المواطن، موضحاً أن مرشح نجع خميس يخدم مناطق العديسات قبلى بمركز الطود .

شركة مياة الأقصر تواصل تطهير محطات المياه



شركة مياه الأقصر تواصل تطهير محطات المياه