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تداول 27 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الإثنين، 22 يوليه 2019 10:48 ص
تداول 27 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الإثنين 27 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وغادر الميناء 8 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء خروج سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 


بورسعيد

ميناء بورسعيد

سفن حاويات

ميناء غرب بورسعيد

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