تحرير 50 محضر تموينى خلال حملات على الأسواق ومستودعات الغاز بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت مديرية التموين بمحافظة قنا، بالتنسيق مع مباحث التموين، من شن حملات تموينية على المحلات التجارية، ومسنودعات البوتجاز، والأسواق والمخابز، وتم تحرير 50 محضر تموينى بمراكز بندر قنا ونقادة ونجع حمادى.

وكانت حملة تموينية مكبرة، أشرف عليها أحمد السيد وكيل وزارة التموين، وبمشاركة مفتشى تموين قنا، بالتنسيق مع مباحث التموين، استهدفت الأسواق والمخابز ومحطات البنزين، أسفرت عن تحرير 50 محضر تموينى، شملت تلاعب فى الأوزان، وتلاعب بالأسعار، والبيع منتجات مجهولة، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار إستكمال الإجراءات القانونية.