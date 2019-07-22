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تحرير 36 محضرا تموينيا مخالفا بمركزى أبو قرقاص وملوى بالمنيا

الإثنين، 22 يوليه 2019 11:47 ص
تحرير 36 محضرا تموينيا مخالفا بمركزى أبو قرقاص وملوى بالمنيا حمله تموينيه على مخابز -أرشيفية
المنيا – فريق المحافظات

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قال العميد محمد صلاح رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا، إن الوحدة المحلية بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين بقرية بني عبيد التابعة لمركز أبو قرقاص، نظمت حملة أسفرت عن  تحرير26 محضرا تموينيا للمخابز البلدية منها محاضر لنقص بالوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود شهادة صحية، وعدم إعطاء بون لصرف الخبز، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتشديد الرقابة على الأسواق بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار وردع المخالفين.

وأضاف رئيس المركز أنه تم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلي أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية من اجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظها على صحتهم وسلامتهم .

وفى ملوى، قال العميد عصام عبد الغنى رئيس مركز ملوى، إنه تم تحرير 10 محاضر متنوعة لبعض المحلات وتحرير محضر لمصنع تصنيع الصابون، مُشيراً الى استمرار الحملات التموينية المكثفة لردع المخالفين. 


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المنيا

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